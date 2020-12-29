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AstraZenaca CEO’su: Oxford aşısı yüzde 95 koruma sağlayacak

29.12.2020 16:22 | Son Güncelleme:
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AstraZenaca CEO’su: Oxford aşısı yüzde 95 koruma sağlayacak

AstraZeneca’nın CEO’su Pascal Soriot, Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirilen yeni tip koronavirüs aşısının, Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci tarafından geliştirilen Pfizer/BioNTech aşısına benzer bir şekilde yüzde 95 koruma sağlayacağını açıkladı.

AstraZeneca CEO’su Pascal Soriot, Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirilen koronavirüs aşısının Covid-19’a karşı yüzde 95 koruyacağını ve Pfizer/BioNtech ile Moderna aşıları kadar etkili olacağını açıkladı.

"KAZANDIRAN FORMÜLÜ BULDUK"

İngiliz The Sunday Times gazetesine konuşan Soriot, ayrıca araştırmacıların, geniş yaş aralığında ve çeşitli etnik gruplarda aşının etkinlik göstermesini sağlayan bir “kazandıran formül” bulduğunu belirtti.

Ancak, İngiliz-İsveç ilaç devi AstraZeneca, bu iddiaları doğrulayan verileri henüz yayınlamadı. Geçen ay yayınlanan üçüncü aşama klinik denemelerin ara sonuçları, iki doz halinde uygulanan aşı ortalama olarak yüzde 70 etkinlik oranı gösterdi. Ancak, önce yarım doz ve ardından tam doz uygulamasının yüzde 90 etkinlik gösterdiği belirtilmişti. Bununla birlikte Pfizer/BioNTech aşısının koruyuculuğu yüzde 95, Moderna aşısınınki ise yüzde 94,5 olarak açıklandı.

BU HAFTA ACİL KULLANIM ONAYI VERİLMESİ BEKLENİYOR

Bununla birlikte Soriot, aşının bu hafta İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Dairesi (MHRA) tarafından acil kullanım onayı verilmesini bekledikleri belirterek, ilk olarak Eylül ayında Londra ve güneydoğu İngiltere'de tespit edilen ve onu aşkın ülkeye sıçrayan virüsün agresif bir mutant türüne karşı "etkili" olacağını belirtti.

Soriot’un açıklamalarının ardından AstraZeneca’nın yüzde 4 oranında yükseldi.

Diğer taraftan, dünyanın en büyük aşı üretitici olan Hindistan’daki Serum Enstitüsü tarafından toplu olarak üretilecek olan Oxford aşısı, Hindistan hükümeti tarafından acil kullanım izni için düşünülen üç aşıdan biri. Bunlardan diğer ikisi ise Pfizer/BioNtech ve Bharat Biotech tarafından geliştirilen Covaxin aşısı…

Pfizer/BioNtech’in henüz verilerini sunmadığı ve Bharat Biotech'in henüz Faz III denemelerini tamamlamadığı göz önüne alındığında, kaynaklar, AstraZeneca-Oxford aşısının Hindistan'da kullanılacak ilk Covid aşısı olacağını belirtiyor.

DEPOLAMA VE MALİYETİ YOKSUL ÜLKELER İÇİN BÜYÜK AVANTAJ

Oxford / AstraZeneca aşısı, aynı zamanda en az iki kritik noktada rakiplerine karşı puan topluyor: depolama kolaylığı ve maliyet. Pfizer/BioNTech aşısının eksi 70 santigrat derecede ve Moderna aşısının eksi 20 santigrat derece sıcaklıkta saklanması gerekirken, Oxford aşısı normal buzdolabı sıcaklıklarında - iki ile sekiz santigrat derece arasında saklanabiliyor. Bu durum Hindistan ve diğer yoğun nüfuslu yoksul ve gelişmekte olan ülkeler için büyük avantaj yaratıyor.

Öte yandan Oxford aşısının ayrıca Pfizer ve Moderna seçeneklerinden daha ucuz olması bekleniyor; Doz başına ortalama olarak Pfizer/BioNtech aşısının 20 dolara (Yaklaşık 150 TL), Moderna aşısının 25 dolara (yaklaşık 186 lira), Oxford/AstraZeneca aşısının ise 2,5 dolara (yaklaşık 20 TL) mal olduğu biliniyor.

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