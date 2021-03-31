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AstraZeneca aşısının adı değişti

31.03.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede kullanımı tartışma yaratan ve yan etkileri dolayısıyla endişeyle yakından izlenen AstraZeneca'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının adı değişti.

AstraZeneca aşısının adı değişti

AstraZeneca’nın geliştirdiği koronavirüs aşısının ismi değişti. Son dönemde aşı olanların çok ciddi yan etki göstermesi ve yaşamını yitirmesinin ardından şirket koronavirüsü aşısının ismini değiştirme yoluna gitti.

İsveç İlaç Ajansı Lakemedelsverket, Avrupa İlaç Ajansı verilerine dayandırarak AstraZeneca’nın geliştirdiği aşının isminin artık Vaxzevria olduğunu açıkladı.

Yetkililer aşının içeriğinin değişmediğini belirtti. İsveçli yetkililer aşının paketlenmesi ve etiketlerinin yerleştirilmesi açısından isim değişikliğini pozitif bir adım olarak lanse etti.

Kayıtlarda isim değişikliğinin 25 Mart’ta Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylandığı belirtildi.

İngiltere’nin önde gelen eğitim kurumlarından Oxford Üniversitesi ve İsveç merkezli AstraZeneca’nın ortak yapımı olan koronavirüs aşısı son haftalarda kanda pıhtıya sebep olduğu ve bazı hastaların ölümüne yol açtığına dair iddiaların ortaya çıkmasıyla büyük bir tartışmanın ortasında kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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