AstraZeneca koronavirüs aşısı üretimine başladı

İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca, İngiltere hükümetinin talep ettiği 30 milyon doz koronavirüs aşının üretimine başladıklarını duyurdu.
Oxford Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen ADZ122 adlı aşının üçüncü aşama kilinik deneyleri İngiltere, Brezilya, ABD ve Güney Afrika’daki yaklaşık 30 bin katılımcı üzerinde devam ediyor ve aşı henüz kitlesel kullanım için onay almadı.
Ancak, Oxford Aşı Grubu'nun direktörü Prof esör Andrew Pollard, Oxford Üniversitesi'nin Covid-19 aşısı hakkında bu yıl karar merciilerinin önüne koymaya yetecek kadar klinik araştırma verisinin olduğunu açıkladı.
“AZD-1222” adlı potansiyel corona virüs aşısı şempanzelerden alınan adenovirüsün genetik kodu değiştirilerek enjekte ediliyor. AstraZenaca ve Oxford Üniversitesi tarafında yapılan açıklamalarda daha önce söz konusu aşının gönüllülerde güçlü bir bağışıklık tepkisi oluşturduğu açıklandı.
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ise konuyla ilgli yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık’ın AstraZeneca aşılarının üretiminine herhangi bir onay alamadan çoktan başladığını belirterek, “AstraZeneca ile halihazırdai 30 milyon doz aşıyı kapsayan bir sözleşmemiz var. Bu dozları onaylanmadan önce üretmeye başlıyorlar ki onay geldikten sonra hemen halka dağıtılmak için hazır olsun. En iyi senaryoda aşının gelecek yılın ilk birkaç ayında kullanılmasını bekliyoruz” dedi.
Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.
Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor. İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor. Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, binlerce denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 28 Ağustos itibarıyla dünya genelinde Covid-19'a karşı 33 aşı adayı klinik deneme, 143 aşı adayı ise klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.