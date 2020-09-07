AstraZeneca koronavirüs aşısı üretimine başladı

İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca, İngiltere hükümetinin talep ettiği 30 milyon doz koronavirüs aşının üretimine başladıklarını duyurdu.

Oxford Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen ADZ122 adlı aşının üçüncü aşama kilinik deneyleri İngiltere, Brezilya, ABD ve Güney Afrika’daki yaklaşık 30 bin katılımcı üzerinde devam ediyor ve aşı henüz kitlesel kullanım için onay almadı.

"YETERİNCE KLİNİK ARATIRMA VERİSİ BULUNUYOR"

Ancak, Oxford Aşı Grubu'nun direktörü Prof esör Andrew Pollard, Oxford Üniversitesi'nin Covid-19 aşısı hakkında bu yıl karar merciilerinin önüne koymaya yetecek kadar klinik araştırma verisinin olduğunu açıkladı.

“AZD-1222” adlı potansiyel corona virüs aşısı şempanzelerden alınan adenovirüsün genetik kodu değiştirilerek enjekte ediliyor. AstraZenaca ve Oxford Üniversitesi tarafında yapılan açıklamalarda daha önce söz konusu aşının gönüllülerde güçlü bir bağışıklık tepkisi oluşturduğu açıklandı.

"GELECEK YILIN İLK AYLARINDA KULLANILABİLİR"

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ise konuyla ilgli yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık’ın AstraZeneca aşılarının üretiminine herhangi bir onay alamadan çoktan başladığını belirterek, “AstraZeneca ile halihazırdai 30 milyon doz aşıyı kapsayan bir sözleşmemiz var. Bu dozları onaylanmadan önce üretmeye başlıyorlar ki onay geldikten sonra hemen halka dağıtılmak için hazır olsun. En iyi senaryoda aşının gelecek yılın ilk birkaç ayında kullanılmasını bekliyoruz” dedi.