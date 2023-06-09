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Astrolog 2023-2024 yıllarının en şanssız 4 burcunu açıkladı

09.06.2023 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burçlarımız hayatımızı etki altına alabiliyor. Astrologlar klasik burçların yanı sıra Çin burçlarına göre de yorumlar yapabiliyor. Bir astrolog 2023-2024 yılları arasında şanssız olacak burçları listeledi. İşte Çin astrolojisine göre bu yılın şanssız burçları...

Astrolog 2023-2024 yıllarının en şanssız 4 burcunu açıkladı

Şanslı olmak hem paranın hem de aşk ve sosyal hayatın kapılarını ardına kadar açabiliyor. Şanssız olduğunu düşünen kişiler daha şanslı olmak için yapılması gerekenleri araştırıyor. Çin astrolojisine göre 2023-2024 yılları arasında en şanssız olan 4 burç belirlendi. Bu burçlara sahip olan kişiler şansları döndürebilmek için ekstra çaba sarf edebilir.

EN ŞANSSIZ BURÇLAR

2023 - 2024 yıllarında Köpek, At, Keçi ve Domuz burçlarının şanssız olacağı tahmin ediliyor. Neyse ki 2023 - 2024, herkes için iyi şeyler vaat eden bir "umut" yılıdır, bu nedenle bu 12 aylık süre boyunca daha şanssız işaretler bile iyi olacaktır.

KÖPEK BURCU

China Highlights'taki bir astrologa göre Köpek (2030, 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946 ve 1934 doğumlu) "sadık ve dürüst, sevimli ve nazik, temkinli ve ihtiyatlıdır".

Köpekler kötü şanslarını en aza indirmek için, mavi, beyaz ve altın renklerinden bir, altı ve yedi sayılarından, güneydoğu yönünden ve Çin'in beşinci ve sekizinci ayları olan şanssız aylardan kaçınmalıdır.

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AT BURCU

Astrolojiye göre At (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954 ve 1942 doğumlu) “hareketli, hareketli ve enerjik”tir.

At, kötü şanslarını en aza indirmek için mavi ve beyaz renkleri, bir, beş ve altı sayıları, kuzey ve kuzeybatı yönleri ve şanssız aylar olan beşinci, yedinci ve 11. kameri aylardan "kaçınmalıdır".

KEÇİ BURCU

Keçi (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 ve 2015 doğumlu) "nazik, yumuşak huylu, çekingen, kararlı, sempatik, cana yakın" ve "iyi kalpli"dir.

Keçi, kötü şanstan kaçınmak için mavi ve siyah renklerinden, dört ve dokuz sayılarından, güneybatı yönünden, üçüncü, altıncı ve onuncu aylardan uzak durmalıdır. Astrolog şu uyarıda bulundu: "Yapacak önemli bir işiniz varsa veya bir etkinlik planlamak istiyorsanız bu aylardan kaçının."

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DOMUZ BURCU

Çin astrolojisine göre Domuz (2031, 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959 ve 1947 doğumlu) “çalışkan, şefkatli ve cömert”tir.

Domuz, şanssızlıktan kaçınmak için kırmızı, mavi ve yeşilden renklerinden, bir ve yedi sayılarından, güneybatı yönünden ve şanssız aylardan dördüncü, dokuzuncu ve 12. aylardan uzak durmalıdır.


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