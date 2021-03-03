Asus Rog Strix Scar G733Q Gaming laptop incelemesi

Rog Strix Scar, 17.3 inç büyüklükteki ekranı ile göze çarpıyor. IPS-level panel kullanan bu ekran, FHD çözünürlük sunuyor ve parlama önleyici yüzeye sahip. 300hz yenileme hızı ve 3ms tepki süresi sayesinde de görüntülerin olabildiğince net ve akıcı detaylarla oyunculara sunulması hedefleniyor.

Bildiğiniz gibi özellikle online oyunlarda rakiplerin önüne geçebilmek için mekanik klavye ve gelişmiş sensörlere sahip mouse’ların önemi büyüktür. Asus, bu ürününde ise optik mekanik klavye kullanmış.

Asus, oyuncuların hoşuna giden bir diğer detay olan RGB aydınlatma sistemini de unutmamış. Bu sistem, hem tuşlarda hem de laptopun alt kısmındaki köşelerde konumlandırılmış. Çeşitli özelleştirmeler yapmak da mümkün.

AMD RYZEN 9 VE NVİDİA GEFORCE RTX 3080

Asus Rog Strix Scar, işlemci ve ekran kartı tarafında da iddialı. AMD’nin 3.3GHz hızda çalışabilen Ryzen 9 5900HX işlemcisine sahip cihaz, ekran kartı tarafında Nvidia’nın 16GB GDDR6 değerindeki 3080 Notebook GPU’sunu bünyesinde barındırıyor.

Windows 10 işletim sisteminin bulunduğu ürün, depolama tarafında da toplamda 2GB SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 sunuyor. Böylece PC yaklaşık 15 saniyede açılabiliyor. Cihazda toplamda 32GB (16GB DDR4-3200 SO-DIMM x 2) RAM kullanılmış.