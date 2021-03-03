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Asus Rog Strix Scar G733Q Gaming laptop incelemesi

03.03.2021 10:05 | Son Güncelleme:
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Asus Rog Strix Scar G733Q Gaming laptop incelemesi

Gerek ekranı, gerek klavye düzeni, gerekse de diğer tasarımsal detaylarıyla ön plana çıkan bu ürün, AMD Ryzen 9 işlemci ve Nvidia GeForce RTX 3080 ekran kartıyla da dikkat çekiyor.

Rog Strix Scar, 17.3 inç büyüklükteki ekranı ile göze çarpıyor. IPS-level panel kullanan bu ekran, FHD çözünürlük sunuyor ve parlama önleyici yüzeye sahip. 300hz yenileme hızı ve 3ms tepki süresi sayesinde de görüntülerin olabildiğince net ve akıcı detaylarla oyunculara sunulması hedefleniyor.

Bildiğiniz gibi özellikle online oyunlarda rakiplerin önüne geçebilmek için mekanik klavye ve gelişmiş sensörlere sahip mouse’ların önemi büyüktür. Asus, bu ürününde ise optik mekanik klavye kullanmış.

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Asus, oyuncuların hoşuna giden bir diğer detay olan RGB aydınlatma sistemini de unutmamış. Bu sistem, hem tuşlarda hem de laptopun alt kısmındaki köşelerde konumlandırılmış. Çeşitli özelleştirmeler yapmak da mümkün.

AMD RYZEN 9 VE NVİDİA GEFORCE RTX 3080

Asus Rog Strix Scar, işlemci ve ekran kartı tarafında da iddialı. AMD’nin 3.3GHz hızda çalışabilen Ryzen 9 5900HX işlemcisine sahip cihaz, ekran kartı tarafında Nvidia’nın 16GB GDDR6 değerindeki 3080 Notebook GPU’sunu bünyesinde barındırıyor.

Windows 10 işletim sisteminin bulunduğu ürün, depolama tarafında da toplamda 2GB SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 sunuyor. Böylece PC yaklaşık 15 saniyede açılabiliyor. Cihazda toplamda 32GB (16GB DDR4-3200 SO-DIMM x 2) RAM kullanılmış.

PEKİ CİHAZIN OYUN ÇALIŞTIRMA PERFORMANSI NASIL?

Bu ürün ile pek çok farklı oyunu en yüksek grafik ayarlarında oynayabildik. Örnek verecek olursak;

– Bilgisayar, Doom Eternal’i ultra grafik ayarlarında, FHD çözünürlükte akıcı bir şekilde oynatabiliyor. En kalabalık çatışmalarda, en yoğun görsel detaylarda ciddi bir performans kaybı yok.

– Crysis Remastered’ı en yüksek ayarlar olan “Can it Run Crysis?” modunda oynayabilirsiniz. Tabii bu, oldukça ekstrem bir çalışma modu.

– Son dönemin en sansasyonel oyunu Cyberpunk 2077, bu dizüstünde oynanabiliyor. Oyunun en güncel halini, en yüksek grafik detayları ve tabii ki ışın izleme teknolojisini de aktifleştirerek akıcı bir şekilde oynamak mümkün.

– GTA V, yıllardır hayatımızda ve pek çok oyuncu için sayılı önemli yapımlardan. Bildiğiniz gibi bu oyun, açık dünya olarak tasarlandı ve bu da çok fazla detay anlamını taşıyor. Bu oyunu da yüksek grafik ayarlarında, ciddi bir performans düşüşü yaşamadan deneyimleyebilmek mümkün.

– Bioshock Remastered, yıllar evvel satışa sunulan ilk oyunun görsel olarak yeniden elden geçirilmiş bir versiyonu ve özellikle su altı detayları hâlâ çok iyi görünüyor.

– id Software klasiklerinden Quake 2, kısa süre önce RTX güncellemesi almıştı. Ne kadar eski bir oyun olsa da, RTX güncellemesiyle çok güzel görünüyor ve bu oyunu akıcı bir şekilde oynayabilmek için ışın izleme özellikli bir karta ihtiyacınız var. Rog Strix, bu oyunda da beklendiği üzere performanslı bir deneyim sunuyor.

Ürünün oyun performansını buradan izleyebilirsiniz

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