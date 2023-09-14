HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Asya'da sular ısınıyor! Güney Kore'den Rusya-Kuzey Kore silah anlaşmasına flaş tepki: "Ciddi bir tehdit oluşursa..."

Asya'da sular ısınıyor! Güney Kore'den Rusya-Kuzey Kore silah anlaşmasına flaş tepki: "Ciddi bir tehdit oluşursa..."

14.09.2023 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore ile Rusya arasında silah tedarik anlaşmasının imzalanması sonrasında Güney Kore'den flaş bir açıklama geldi. Seul cephesi, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki anlaşmanın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal edeceğini vurgulayarak, "Bunlara karşı sert şekilde uyarıda bulunacağız ve müdahale önlemlerini değerlendireceğiz." dedi.

Asya'da sular ısınıyor! Güney Kore'den Rusya-Kuzey Kore silah anlaşmasına flaş tepki: "Ciddi bir tehdit oluşursa..."

Kuzey Kore'nin Asya kıtasında yapmış olduğu politik hamleler kıtada savaş kaygılarını arttırıyor. Son olarak Kuzey Kore lideri Kim'in, Rus lider Putin ile görüşmesi sonrası imzalanan silah tedarik anlaşması hem batı cephesini hem de Güney Kore'yi oldukça endişelendiriyor. Güney Kore cephesi iki ülke arasındaki silah anlaşmasının BMGK kararlarını ihlal edeceğini savundu ve tehdit oluşturabilecek eylemler karşısında sert şekilde uyarı ve müdahale yolunun açık olduğunu ifade etti.

iStock-1270148268

GÜNEY KORE İÇİN 'CİDDİ BİR TEHDİT' OLUŞTURURSA...

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lim Soo-suk, Kim-Putin görüşmesine ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı.

Kuzey Kore ile Rusya arasındaki "olası bir silah tedarik anlaşmasının" BMGK kararlarını ihlal edebileceği uyarısında bulunan Lim, "Eğer BMGK kararlarını açıkça ihlal eden ve güvenliğimiz için tehdit oluşturan eylemler varsa bunlara karşı sert şekilde uyarıda bulunacağız ve müdahale önlemlerini değerlendireceğiz." dedi.

Lim, ayrıca bu "olası anlaşmanın" Güney Kore için "ciddi bir tehdit" oluşturması halinde ABD ve diğer ülkelerle istişarede bulunmayı planladıklarını söyledi.

iStock-485477428

GÜNEY KORE, RUSYA-KUZEY KORE YAKINLAŞMASINDAN HOŞNUT DEĞİL

Pyongyang ile Moskova arasında askeri işbirliği konusunda varılacak bir anlaşmanın, ülkesinin Rusya ile ilişkileri üzerinde "olumsuz etkisinin" olacağına dikkati çeken Lim, Kuzey Kore ve Rusya'nın görüşmede uydu geliştirme de dahil olmak üzere askeri işbirliği konularını ele almalarından "derin endişe" duyulduğunu ifade etti.

Güney Kore Birleşme Bakanı Kim Yung-ho da Kuzey Kore ile Rusya arasındaki askeri işbirliği ve olası silah anlaşmasına ilişkin "derin endişelerini" dile getirdi.

Bakan Kim, Kuzey Kore liderinin mühimmat fabrikalarını ziyareti ve Putin'in Kuzey Kore'nin uydu teknolojisini destekleme sözüne atıfta bulunarak "Kuzey Kore ve Rusya'ya bir kez daha sadece kendi izolasyonlarını derinleştiren yasa dışı ve pervasız eylemlerine son vermeleri ve BMGK kararları da dahil olmak üzere uluslararası normlara uymaları çağrısında bulunduk." dedi.

iStock-1158178742

KİM İLE PUTİN BİR ARAYA GELMİŞTİ

Kim, Putin ile dün Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostonçniy Uzay Üssü'nde görüşmüştü.

Yeni üsteki tesisleri gezen iki lider, "Angara" uzay roket kompleksi fırlatma aracının montaj atölyesi, "Soyuz-2" uzay aracının fırlatma kompleksi ve "Angara" aracı için yapım aşamasında olan fırlatma kompleksini incelemişti.

Kim, Rusya'nın uzay gücü oluşturma konusundaki bugününü ve geleceğini kendi gözleriyle gördüğünü belirterek çok özel bir zamanda uzay gücünün tam kalbinde, Rusya'da bir toplantı gerçekleştirdiklerini söylemişti.

Kim ile müzakereleri "verimli" olarak nitelendiren Putin de bölgedeki durum ve ikili ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtmişti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu için 'siyasi yasak' tehlikesi!Kılıçdaroğlu için 'siyasi yasak' tehlikesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Altın bozdurmak istediğini söyledi! O kelimeyi duyunca anında kaçtıAltın bozdurmak istediğini söyledi! O kelimeyi duyunca anında kaçtı
Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Kuzey Kore Rusya bmgk

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Erkek arkadaşım başka biriyle yaşamak için evimizi terk etti"

"Erkek arkadaşım başka biriyle yaşamak için evimizi terk etti"

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Sevgilisinin karısı evi bastı! Kaçmak istedi ama işler karıştı

Sevgilisinin karısı evi bastı! Kaçmak istedi ama işler karıştı

Okul müdürü 2 öğrencisine cinsel istismarda bulundu! Görüntüler şoke etti

Okul müdürü 2 öğrencisine cinsel istismarda bulundu! Görüntüler şoke etti

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.