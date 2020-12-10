ATA AÖF not hesaplama 2021... 2021ATA AÖF ders geçme notu nedir? ATA AÖF not hesaplama nasıl yapılır?

Erzurum Üniversite ATA AÖF güz dönemi ilk sınavları yapılıyor. Online olarak gerçekleşen sınavlarda öğrencilerden belirli bir sürede sınavlarını bitirmeleri istendi. Sınavların ardından, 2021 ATA AÖF not hesaplama nasıl yapılır, ATA AÖF’de kaçla geçilir, ATA AÖF ANO nedir, AGNO notu nasıl hesaplanır… gibi sorular sorarak ATA AÖF'de nasıl sınıf geçilir öğrenmeye çalışıyor. ATA AÖF sınıf geçme detayları haberimizde...
2021 ATA AÖF güz dönemi vize sınavları sona erdi. Sınavlara giren öğrenciler https://www.ataaof.edu.tr/Baglantilar/Obs/19 üzerinden sınavlarını yaptıktan sonra dersten nasıl geçeceğini araştırmaya başladı.. Peki ATA AÖF ders geçme notu nedir? 2021 ATA AÖF not hesaplama nasıl yapılır? ATA AÖF’de nasıl sınıf geçilir? İşte 2021 ATA AÖF ders geçme notu hesaplama…
Pandemi sürecinde online sınavlara girerek ATA AÖF sınavında ter döken öğrenciler için ATA AÖF geçme notu nasıl hesaplanır anlatacağız. Öncelikli olarak ANO hesabı nedir, AGNO nasıl hesaplanır sorularına cevap verelim.
Uzaktan eğitimin en çok tercih edilen okullarından birisi olan Erzurum Üniversitesi’nin ATA AÖF sınavlarına pandemi dolayısıyla ilgi çok büyüktü. Sınav sonuçlarını 18 Haziran itibari ile öğrenen öğrenciler sınav sonuçlarının notlarını hesaplayarak geçer puanı nasıl alacaklarını anlamaya çalışıyorlar. Bu yıl ATA AÖF’e ilk kez başlayan öğrenciler ANO ve AGNO not hesaplamanın anlamını bulmaya çalışıyor.
Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO) ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) kavramları, öğrencinin bir üst yarıyıldan ders alıp alamayacağının, DC ve DD aldığı derslerden geçip geçemeyeceğinin, öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olup olamayacağının ve mezun olursa mezuniyet derecesinin ne olacağının belirlenmesinde kullanılır.
a) Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ara sınavların yüz yüze yapılması halinde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70’tir.
b) Ara sınavların çevrimiçi (online) olarak yapılması halinde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %20, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %80’dir.
c) Blok uygulama derslerinden uygulama sonucunda alınan puan ara sınav puanı, teorik sınav sonunda alınan puan ise yarıyıl sonu sınav puanı olarak değerlendirilir. Başarı notu hesaplamasında ara sınav puanının katkısı %60, yarıyıl sonu sınav puanının katkısı %40 olarak alınır. Blok uygulama derslerinde bütünleme sınavı yapılmaz.
AA 4,00
BA 3,50
BB 3,00
CB 2,50
CC 2,00
FF 0,00
G Geçer
Z Devamsız
AGNO hesabında, tekrar edilen dersler için en son hesaplanan başarı notu dikkate alınır.
Erzurum Üniversitesi ATA AÖF ders geçme notu hesaplanırken, alınan puanlar bir harf üzerinden isimlendirilir. Hesaplama yapılırken, sistem üzerinden vize/final ve bütünleme ile hesapladığı bir dersten alınan puanlara göre şu harfleri verir;
30-35 arası alanlara CC,
36-45 arasında alanlara CB,
45-65 arasında alanlara BB
…………….
75-100 arasında olanlara AA tanımlayabilir...
Bu hesaplama ve tanımlama sonunda sistemde FF olarak görülen dersler tekrar alınan ve 30'un altında puan alınan derslerdir. Aday o dersi tekrar almak zorunda kalır.
ATA AÖF'de bir dersten geçmek için, o dersin sınavlarında aldığınız başarı ortalaması ile aldığınız harf dikkate alınır.
Bu sebeple eğer 35 aldıysanız CC ile geçmeniz garanti değildir. Eğer sınav sistemi CC harfi için 55-65 arası olanları tanımlarsa o aralıkta kalan notu almanız zorunludur. Aksi durumda o dersten kalırsınız. Yani her sınavda CC'nin karşılığı mutlaka 30'un üstü olacak ve mutlaka geçilecek anlamı taşımamalı.
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