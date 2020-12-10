ATA AÖF not hesaplama 2021... 2021ATA AÖF ders geçme notu nedir? ATA AÖF not hesaplama nasıl yapılır?

Erzurum Üniversite ATA AÖF güz dönemi ilk sınavları yapılıyor. Online olarak gerçekleşen sınavlarda öğrencilerden belirli bir sürede sınavlarını bitirmeleri istendi. Sınavların ardından, 2021 ATA AÖF not hesaplama nasıl yapılır, ATA AÖF’de kaçla geçilir, ATA AÖF ANO nedir, AGNO notu nasıl hesaplanır… gibi sorular sorarak ATA AÖF'de nasıl sınıf geçilir öğrenmeye çalışıyor. ATA AÖF sınıf geçme detayları haberimizde...

2021 ATA AÖF NOT HESAPLAMA YÖNTEMİ

2021 ATA AÖF güz dönemi vize sınavları sona erdi. Sınavlara giren öğrenciler https://www.ataaof.edu.tr/Baglantilar/Obs/19 üzerinden sınavlarını yaptıktan sonra dersten nasıl geçeceğini araştırmaya başladı.. Peki ATA AÖF ders geçme notu nedir? 2021 ATA AÖF not hesaplama nasıl yapılır? ATA AÖF’de nasıl sınıf geçilir? İşte 2021 ATA AÖF ders geçme notu hesaplama…

ANO HESABI NEDİR, AGNO NASIL HESAPLANIR?

Pandemi sürecinde online sınavlara girerek ATA AÖF sınavında ter döken öğrenciler için ATA AÖF geçme notu nasıl hesaplanır anlatacağız. Öncelikli olarak ANO hesabı nedir, AGNO nasıl hesaplanır sorularına cevap verelim.