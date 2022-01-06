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ATA AÖF sonuçları açıklandı! 2022 ATA AÖF sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte sorgulama ekranı!

06.01.2022 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavı sonuçları açıklandı. Yapılan değerlendirmeler sonrası sonuçlar bugün erişime açılmış durumda. Peki 2022 ATA AÖF sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ATA AÖF sonuçları sorgulama ekranı!

ATA AÖF sonuçları açıklandı! 2022 ATA AÖF sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte sorgulama ekranı!

2022 ATA AÖF sınav sonuçları öğrencilerin erişimine açıldı. Sınava katılım gösteren adayların gündeminde yer alan yarıyıl sonu sınav sonuçları bugünden itibaren Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sisteminden sorgulanabilmekte. İşte sorgulama yöntemi...

2022 ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Son olarak bütünleme sınavları 5-6 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacak olup vize sınav sonuçları da 1 Aralık tarihinde erişime açılmıştı. Öğrenciler OBS üzerinden ATA AÖF sonuçları sorgulama ekranı ve linkini araştırıyor.

ATA AÖF vize sınavları 20-21 Kasım 2021 tarihleri aralığında tamamlanmıştı. Sonuçlar ise 1 Aralık 2021 tarihinde erişime açılmıştı. Final sınavının sonuçları ise 6 ocak 2022 yani bugünden itibaren http://obs.atauni.edu.tr adresi üzerinden sorgulanabilmekte.

ATA AÖF SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

2022 ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF bütünleme sınavı ise 5-6 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.


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