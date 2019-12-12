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ATA Genel Müdürü Krasniqi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 11:42 | Son Güncelleme

ATA Genel Müdürü Krasniqi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

TİRAN (AA) - Arnavutluk Telegrafik Ajansı (ATA) Genel Müdürü Armela Krasniqi, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fotoğraflar hakkında AA muhabirinden bilgi alan Krasniqi, "haber" kategorisinde tercihini Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

"Yaşam" kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Bilim ve barış kıtası" başlıklı fotoğrafını seçen Krasniqi, "Spor" kategorisinde ise Serhat Çağdaş'ın "Derbi çekişmesi" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

Anadolu Ajansı gibi prestijli bir ajansın fotoğraf yarışmasına hem kişisel hem de başında bulunduğu ajans adına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Krasniqi, "Elbette kurum olarak bu yarışmanın çokça oy kullananları arasında yer almak bizim için bir onurdur. Fotoğraf bazen birçok haberden, binlerce cümleden daha fazla konuşur. Suriye'den seçtiğim bu fotoğraf, içinde çok anlamlı ve büyük bir mesaj barındırıyor." ifadelerini kullandı.

AA ile ATA arasındaki iş birliğine değinen Krasniqi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İş birliğimizi derinleştirmeye başladık. Fotoğraf ve görüntü bileşenleri diğer ortak ajanslardan aldığımız, öte yandan da verdiğimiz yeni birer bileşen oldu. Her an iş birliğini güçlendirme ve tabii birbirimize daha yakın olmak için çalışıyoruz. Tüm ciddi haber ajansları arasındaki iş birliği imkanlarını kullanarak kamuoyu için daha güvenilir olacağız."

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aa Anadolu Ajansı Arnavutluk Arnavutluk Telegrafik Ajansı ata Türkiye Yılın Fotoğrafları

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