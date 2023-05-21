ATA İttifakı ortağı partiden flaş açıklama! 28 Mayıs'taki seçimde kimi destekleyeceğini açıkladı

ATA İttifakı'nın içerisindeki partilerden olan Adalet Partisi'nin Genel Başkanı Vecdet Öz, çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Öz, parti olarak Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini duyurdu.

ADALET PARTİSİ GİK KARARI.!#Ataİttifakı’na gönül vermiş değerli arkadaşlarım, sizler Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçiliğini düstur edinmiş zeki ve iradesi bağımsız vatan evlatlarısınız. Sizlere istikamet belirlemek kimsenin haddi değildir. İlkeli bir siyaset yaptık ve… — Dr. Vecdet Öz (@oz_vecdet) May 20, 2023

Vecdet Öz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Adalet Partisi'nin GİK kararı, ittifak ortaklarımızla birlikte belirlediğimiz şartlar yazılı olarak teminat altına alınmak suretiyle başkaca hiçbir beklenti içinde olmadan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermek ve bize gönül verenleri daha fazla sürüncemede bırakmamak olmuştur. Resmi kararımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun pazartesi günü genel merkezimize yapacağı ziyarette açıklanacaktır. Milletimize hayırlı uğurlu olsun."