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ATA İttifakı ortağı partiden flaş açıklama! 28 Mayıs'taki seçimde kimi destekleyeceğini açıkladı

21.05.2023 02:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATA İttifakı bileşenlerinden Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Öz, "Adalet Partisi'nin GİK kararı, ittifak ortaklarımızla birlikte belirlediğimiz şartlar yazılı olarak teminat altına alınmak suretiyle başkaca hiçbir beklenti içinde olmadan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vermek ve bize gönül verenleri daha fazla sürüncemede bırakmamak olmuştur." dedi.

ATA İttifakı ortağı partiden flaş açıklama! 28 Mayıs'taki seçimde kimi destekleyeceğini açıkladı

ATA İttifakı'nın içerisindeki partilerden olan Adalet Partisi'nin Genel Başkanı Vecdet Öz, çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Öz, parti olarak Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini duyurdu.

Vecdet Öz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Partisi'nin GİK kararı, ittifak ortaklarımızla birlikte belirlediğimiz şartlar yazılı olarak teminat altına alınmak suretiyle başkaca hiçbir beklenti içinde olmadan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermek ve bize gönül verenleri daha fazla sürüncemede bırakmamak olmuştur. Resmi kararımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun pazartesi günü genel merkezimize yapacağı ziyarette açıklanacaktır. Milletimize hayırlı uğurlu olsun."

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seçim adalet partisi

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