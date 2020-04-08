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Atama kararları Resmi Gazete'de (8 Nisan 2020 Resmi Gazete)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2020 07:06 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı

Atama kararları Resmi Gazete'de (8 Nisan 2020 Resmi Gazete)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında açık bulunan, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne İsmail Tüzgen atandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığında açık bulunan başkan yardımcılıkları görevlerine ise Dursun Baştürk ve Hakan Akbulut getirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Eskişehir İl Müdürlüğüne Alper Sezer, Afyonkarahisar İl Müdürlüğüne Bekir Yümnü, Kırklareli İl Müdürlüğüne Faruk Uysal, Çanakkale İl Müdürlüğüne Muhammet Mermer, Denizli İl Müdürlüğüne Süleyman Erdoğan, Sinop İl Müdürlüğüne Melih Keleş ve Sivas İl Müdürlüğüne Harun Tan'ın atamaları yapıldı.

Öte yandan Çanakkale İl Müdürü Ersin Fırat, Hakkari İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici, Manisa İl Müdürü Murat Konan ve Van İl Müdürü Zeynel Abidin Koç da görevlerinden alındı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan genel müdür yardımcılığına da Mustafa Pustu getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan, Vergi Başmüfettişliklerine, İbrahim Karaduman ve Serdar Özdil atandı.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan, Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Cemil Sarıcı, Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Emin Akkurt atandı.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü pozisyonuna Murat Yaman getirildi.

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Yalçın Özden, Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Havva Eksilmez, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğüne Nihat Kınık, Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Ersin Başaran ve Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Kadri Karakuş atandı.

5 İLİN MÜFTÜSÜ GÖREVDEN ALINDI

Diyanet İşleri Başkanlığı, Bilecik Müftülüğüne Ali Erhun, Bingöl Müftülüğüne Ahmet Süzen, Düzce Müftülüğüne Rüstem Can, Erzincan Müftülüğüne Burhan Çakır, Erzurum Müftülüğüne Şahin Yıldırım, Kastamonu Müftülüğüne Mustafa Bülbül ve Rize Müftülüğüne Naci Çakmakçı'yı atadı.

Öte yandan Bingöl Müftüsü Muharrem Genç, Çanakkale Müftüsü Arif Gökce, Erzincan Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Erzurum Müftüsü Hasan Hüsnü Sula ve Siirt Müftüsü Ahmet Altıok da görevlerinden alındı.

(AA)

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