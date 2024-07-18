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  4. Atama kararları Resmi Gazete'de! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcıları değişti

Atama kararları Resmi Gazete'de! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcıları değişti

18.07.2024 00:25
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayınlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda Bakan Yardımcıları Vedad Gürgen ve Refik Tuzcuoğlu görevden alındı. Yerlerine Ömer Bulut ve Burak Demiralp atandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcıları değişti

Resmi Gazete'de yayınlanan atamalar şu şekilde:

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başanklığına ise Hakkı Susmaz atandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Bakan Yardımcıları Vedad Gürgen ve Refik Tuzcuoğlu görevden alındı, yerlerine ise Ömer Bulut ve Burak Demiralp atandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında Milli Emlak Genel Müdürlüğüne Veli Tunçez, TOKİ Başkanlığına ise Mustafa Levent Sungur atandı.

Tokat Valiliğine, İstanbul-Bakırköy kaymakamı Abdullah Köklü atandı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Recep Tayyip Erdoğan imza
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