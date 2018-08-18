HABER

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sabah saatlerinde kritik atamalar! Kim hangi göreve getirildi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 06:16 | Son Güncelleme

Ticaret Bakan Yardımcılığına Gonca Işık Yılmaz Batur atandı. İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığına Doç. Dr. Salim Atay, Yatırım Ofisi Başkanlığına Salim Arda Ermut getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sabah saatlerinde kritik atamalar! Kim hangi göreve getirildi?

Ticaret Bakanlığı ile İnsan Kaynakları ve Yatırım Ofisleri Başkanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Ticaret Bakan Yardımcılığına Gonca Işık Yılmaz Batur atandı.

İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığına Doç. Dr. Salim Atay, Yatırım Ofisi Başkanlığına ise Salim Arda Ermut getirildi.

PARTNERKulüp kanalları kapatılıyor iddiasıKulüp kanalları kapatılıyor iddiası
Muharrem İnce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olacak mı?Muharrem İnce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olacak mı?
Bakan Soylu, Kırıkkale'deki denetlemeleri takip etti (3)Bakan Soylu, Kırıkkale'deki denetlemeleri takip etti (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Resmi Gazete atama

En Çok Okunan Haberler

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...

ABD'den flaş Suriye kararı! 230 milyon dolarlık fonu durdurdu

ABD'den flaş Suriye kararı! 230 milyon dolarlık fonu durdurdu

Serenay Aktaş'ın son hali herkesi şaşırttı!

Serenay Aktaş'ın son hali herkesi şaşırttı!

Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

PKK'ya dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var

PKK'ya dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olacak mı?

Muharrem İnce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olacak mı?

Bayram tatili başladı! Trafikte büyük yoğunluk!

Bayram tatili başladı! Trafikte büyük yoğunluk!

Savunma Sanayii Başkanlığından TL hamlesi!

Savunma Sanayii Başkanlığından TL hamlesi!

PKK'ya dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var

PKK'ya dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Kurban Bayramı mesajları 2018: En güzel, en yeni resimli Kurban Bayramı mesajları

Kurban Bayramı mesajları 2018: En güzel, en yeni resimli Kurban Bayramı mesajları

Ordu'daki trafik kazasından kahreden haber: Ölü ve yaralılar var

Ordu'daki trafik kazasından kahreden haber: Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.