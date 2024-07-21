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  4. Ataşehir'de dehşet saçtı! Eşini ve çocuklarını bıçakladı

Ataşehir'de dehşet saçtı! Eşini ve çocuklarını bıçakladı

21.07.2024 18:47
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İstanbul'un Ataşehir ilçesinde aile vahşeti yaşandı. Bir şahıs tartıştığı eşini ve 2 çocuğunu bıçakladı. Kaçarken, yaralı kadın ve çocukları hastaneye kaldırıldı.

Ataşehir'de dehşet saçtı! Eşini ve çocuklarını bıçakladı

Ataşehir ilçesi Esatpaşa Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında dehşet dolu bir olay yaşandı. İddiaya göre, N.K.K. (44) ve eşi T.K. arasında evde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma şiddetlenerek kavgaya dönüştü.

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EŞİNİ BİRÇOK YERİNDEN BIÇAKLADI!

Kavga sırasında kendisini kaybeden N.K.K., eşini birçok yerinden bıçakladı. Onları ayırmak için araya giren 8 ve 20 yaşındaki çocuklarını da bıçakla yaralayan şahıs, aracına binerek kaçtı. Sesler üzerine dışarıya çıkan mahalle sakinleri sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan anne T.K. ameliyata alınırken, polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul Ataşehir
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