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Ataşehir'de herkesin önünde karısını öldürmüştü! Nedeni kıskançlıkmış

07.05.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir'de 3 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edilirken, öldürülen Sema Kılıç Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeyi teslim alan ağabey Hikmet Ersin, "Tartışma olmuş, babamın evine gitmiş. Çocuklarıyla ayrı kalmaya dayanamayınca geri gitmiş. Planlı bir şekilde parka zorla götürüyor. Orada da bıçaklayıp öldürüyor. Şikayet edildi daha önce. Yine bıçaklı bir saldırı oluyor dilekçe veriyorlar. En ağır şekilde ceza almasını istiyorum" dedi.

Ataşehir'de herkesin önünde karısını öldürmüştü! Nedeni kıskançlıkmış

Olay dün saat 13.00 sıralarında Örnek Mahallesi Şehit Cahar Dudayev Caddesi İsmet İnönü Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre eşiyle bir süredir problem yaşadıkları öğrenilen Sema Kılıçin boşanma işlemleri için adliyeye gitti. Adliye çıkışı eşi Tuncay Kılıçin konuşmak için Sema Kılıçin'i parka çağırdı. Aralarında tartışma çıkınca saldırgan koca yanında getirdiği bıçakla kadını defalarca bıçakladı.

Ağır yaralanan kadın kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan koca olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Sema Kılıçin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tuncay Kılıç'a çevredekiler saldırdı. Polis saldırganı güçlükle öfkeli kalabalıktan kurtararak zırhlı araca bindirdi. Saldırgan karakola götürülürken, hayatını kaybeden kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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DAHA ÖNCE DE ŞİKAYET EDİLMİŞ

Sema Kılıçin'in cenazesi otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi teslim alan ağabey Hikmet Ersin, "Tartışma olmuş, babamın evine gitmiş. Çocuklarıyla ayrı kalmaya dayanamayınca geri gitmiş. Boşanma süreci var. Dava açmışlar iki tarafta. Kardeşim avukata gidiyor. Adliyeden geri gelişte eve giderken planlı bir şekilde parka zorla götürüyor. Orada da bıçaklayıp öldürüyor. Şikayet edildi daha önce. 1 hafta 15 gün öncesinde karakola gidiyorlar. Yine bıçaklı bir saldırı oluyor dilekçe veriyorlar. Evi basıyor. En ağır şekilde ceza almasını istiyorum." dedi.

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Öldürülen kadının 18, 16 ve 15 yaşlarında 3 erkek çocuğu olduğu öğrenildi. Sema Kılıçin'in cenazesi Ataşehir Müminderesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

KISKANDIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Öte yandan şüpheli Tuncay Kılıç'ın emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Tuncay Kılıç ifadesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi ile parkta karşılaştığı ve kıskandığı için bıçakladığını söylediği öğrenildi. Şüpheli, Anadolu Adliyesine sevk edildi.

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(AA-DHA)

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cinayet Ataşehir
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