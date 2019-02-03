Ataşehir'de silahla yaralama

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de aracının içinde silahla vurulan kişi ağır yaralandı.
Ferhatpaşa Mahallesi'nde aracında bekleyen Ali A. kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısında yaralandı.
Daha sonra iki kişi, Ali A'yı otomobiliyle yakınlardaki özel bir tıp merkezine bırakıp kaçtı.
Ağır yaralanan Ali A. buradaki ilk müdahalesinin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Polis ekipleri, Ali A'yı yaralayan ve hastaneye bırakıp kaçan kişilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlatarak çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Arap basınından bomba iddia: Türkiye ile ABD anlaştı!
Kızını uykusunda öldüren babadan kan donduran ifade!
Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!
Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış
İnce'den dikkat çeken çıkış: Memlekete gerçek hainliktir
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler
Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu
Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk talimat verdi, kontenjan artırıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum