Ataşehir’in 23 Nisan’da Çocuk Belediye Başkanı Oldu

İSTANBUL,(DHA)- ATAŞEHİR’DE 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ataşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna Sare Selahattin Uzel İlköğretim Okulu 4’üncü sınıf öğrencisi Sudenaz Aydoğdu oturdu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar yurt genelinde birer gün boyunca yöneticilerinin koltuklarına oturuyor. Ataşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna bu yıl Sare Selahattin Uzel İlköğretim Okulu 4’üncü sınıf öğrencisi Sudenaz Aydoğdu oturdu.

“ATATÜRK’E SONSUZ TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Bir günlüğüne Ataşehir Belediye Başkanlığı yapan Sudenaz, “Öncelikle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için sonsuz teşekkür ediyoruz. Ataşehir’de sevgi, barış ve dostluğun ön planda olması için çaba sarf ederek, bunun için hep birlikte el ele vereceğiz” dedi.

İcraatlarını sıralayan İlkokul Öğrencisi Sudenaz ayrıca , “Bölgemizde gençler ve çocuklar için spor salonları ve yeşil alanları çoğaltacağız. Engellilerin sosyal yaşama daha fazla katılabilmeleri için de yolları ve kaldırımları düzenleyeceğiz. Pazar yerlerini çoğaltıp, daha güzel hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.