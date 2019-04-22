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Ataşehir’in 23 Nisan’da Çocuk Belediye Başkanı Oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2019 14:56 | Son Güncelleme

ATAŞEHİR’DE 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ataşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna Sare Selahattin Uzel İlköğretim Okulu 4’üncü sınıf öğrencisi Sudenaz Aydoğdu oturdu.

Ataşehir’in 23 Nisan’da Çocuk Belediye Başkanı Oldu

İSTANBUL,(DHA)- ATAŞEHİR’DE 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ataşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna Sare Selahattin Uzel İlköğretim Okulu 4’üncü sınıf öğrencisi Sudenaz Aydoğdu oturdu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar yurt genelinde birer gün boyunca yöneticilerinin koltuklarına oturuyor. Ataşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna bu yıl Sare Selahattin Uzel İlköğretim Okulu 4’üncü sınıf öğrencisi Sudenaz Aydoğdu oturdu.

“ATATÜRK’E SONSUZ TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Bir günlüğüne Ataşehir Belediye Başkanlığı yapan Sudenaz, “Öncelikle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için sonsuz teşekkür ediyoruz. Ataşehir’de sevgi, barış ve dostluğun ön planda olması için çaba sarf ederek, bunun için hep birlikte el ele vereceğiz” dedi.

İcraatlarını sıralayan İlkokul Öğrencisi Sudenaz ayrıca , “Bölgemizde gençler ve çocuklar için spor salonları ve yeşil alanları çoğaltacağız. Engellilerin sosyal yaşama daha fazla katılabilmeleri için de yolları ve kaldırımları düzenleyeceğiz. Pazar yerlerini çoğaltıp, daha güzel hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Sadece çocukların gittiği hastaneler yapacağının vaadini veren Ataşehir’in çocuk belediye başkanı, ev hanımları için de iş imkanı sağlayacağını söyledi.

Okullarla daha fazla ilgilenilmesini, her okula spor salonları ve çevre düzenlemesi yapılmasını isteyen Sudenaz, sokak hayvanlarını da unutmayarak, onlar için de sıcak ve sağlıklı barınaklar yapılmasını talep etti.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin kuruluşunun 99 yılını kutladıklarını ifade eden Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz da, Sudenaz’a eğitim hayatı boyunca başarılar diledi. Çocukların, ülkemizin geleceği olduğunu ifade eden İlhami Yılmaz, “Sadece bizim ülkemizde yapılan bu güzel uygulamayla, çocuklar yönetici koltuklarına oturarak, o makamların ulaşılabilir olduğunu görüyor” dedi.

ÇOCUKLAR ATAŞEHİR BELEDİYESİ’Nİ ZİYARET EDİYOR

23 Nisan kutlamaları kapsamında Özel Doğu Ataşehir Doğa Koleji öğrencileri ve öğretmenleri İlhami Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz da, “Geleceğimiz sizlere emanet. İyi ki sizin gibi çalışkan, ülkesini seven çocuklarımız var” ifadelerini kullandı. Yılmaz, öğrencilerle sohbet ederek belediyenin çalışmaları hakkında da bilgilendirdi.

Özel Doğu Ataşehir Doğa Koleji öğrencileri Belediye Başkanı İlhami Yılmaz’dan okullarının bulunduğu sokaktaki yolun tek yönlü olacak şekilde yeniden düzenlenmesini talep etti.

(FOTOĞRAFLI)

Ataşehir’in 23 Nisan’da Çocuk Belediye Başkanı OlduAtaşehir’in 23 Nisan’da Çocuk Belediye Başkanı OlduAtaşehir’in 23 Nisan’da Çocuk Belediye Başkanı Oldu

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