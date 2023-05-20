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'Atatürk çıkmasaydı Samsun’a biz yoktuk' Prof. Dr. Celal Şengör'den dikkat çeken sözler 'Atatürk keyfinden diktatör olmadı'

20.05.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı YouTube kanalında dikkat çeken ifadeler kullandı. "Atatürk Samsun'a Çıkmasaydı Ne Olurdu?" sorusunu yanıtlayan Şengör, 'Dahi Diktatör' kitabıyla ilgili de konuştu. Şengör, "Atatürk keyfinden diktatör olmadı. Ve diktatör kalmak da istemedi. Milletinin demokratik olmasını istiyordu, medeni olmasını istiyordu." ifadelerini kullandı.

'Atatürk çıkmasaydı Samsun’a biz yoktuk' Prof. Dr. Celal Şengör'den dikkat çeken sözler 'Atatürk keyfinden diktatör olmadı'

Prof. Dr. Celal Şengör, Kafa TV'nin YouTube kanalındaki programda "Atatürk Samsun'a Çıkmasaydı Ne Olurdu?" sorusuna çarpıcı yanıtlar verdi.

"BEN ONUN İÇİN 'DAHİ DİKTATÖR' KİTABINI YAZDIM"

"Atatürk Samsun’a çıkmasaydı ne olurdu?” sorusuna ilk olarak "Felaket olurdu" diyerek yanıt verdi ve tüm süreci detaylı olarak anlattı. Şengör konuşmasının sonunda “Atatürk çıkmasaydı Samsun’a biz yoktuk. Bu kadar basit. Biz millet olarak inanın her şeyimizi bu adama borçluyuz. Ben onun için 'Dahi Diktatör' kitabını yazdım" dedi.

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"ATATÜRK KEYFİNDEN DİKTATÖR OLMADI"

Bunun üzerine kendisine “kızıyorlar size diktatör dediniz diye” şeklinde sorulunca Şengör, “Atatürk keyfinden diktatör olmadı. Ve diktatör kalmak da istemedi. Milletinin demokratik olmasını istiyordu, medeni olmasını istiyordu. Ama bunun için de bazı metazori şeylerin de yapılması gerektiğini biliyordu.” yanıtını verdi.

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Celal Şengör Mustafa Kemal Atatürk

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