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"Atatürk'e hakaret" suçundan tutuklanmıştı! Fenomen dönerci Mustafa Atmaca sağlık sorunu nedeniyle serbest kaldı

13.11.2023 18:50 | Son Güncelleme:
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Erzurum'da bir döner işletmesinin sahibi ve sosyal medyada fenomen olan Mustafa Atmaca, canlı yayında Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret etmişti. Büyük tepki çeken sözlerin ardından gözaltına alınan Atmaca, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı. Atmaca'nın iki gün sonra sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildiği öğrenildi. Milletvekili Enginyurt ise Atmaca'nın verem hastalığı tedavisi gördüğünü ifade ederek "Gıda sektöründe bu adam nasıl çalışmış ve nasıl çalışmaya devam ediyor" dedi.

"Atatürk'e hakaret" suçundan tutuklanmıştı! Fenomen dönerci Mustafa Atmaca sağlık sorunu nedeniyle serbest kaldı

Erzurum'da faaliyet gösteren dönerci dükkanın sahibi olan Mustafa Atmaca, 'Hacı'nın yağ akımı' adı altında ‘Tiktok’ta açtığı 650 bin takipçisi bulunan sayfasında, canlı yayında bir takipçisiyle tartışmıştı. Mustafa Atmaca, "Sen gideceksin bizim toprağımız burası. Arabistan'a da savaşmaya gideriz. Bura da Yemen de Kudüs de bizim toprağımız. Siz İsrail'e gideceksiniz. Osmanlı kaybetmedi, laik denen köpekler kaybetti o toprakları. Laikliği getiren köpekler, onlar kaybetti" ifadesini kullanmıştı. Skandal sözleri büyük tepki çeken Atmaca, gözaltına alındıktan sonra “Atatürk'e hakaret” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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Sözcü'de yer alan habere göre, Atmaca bugün tahliye edildi. İki gün cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılan Atmaca'nın verem hastalığı gerekçesiyle tahliye edildiği öğrenildi.
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Atmaca'nın tahliye gerekçesinin ardından, gözaltına alınmadan günler önce sosyal medya hesabından maskesiz bir şekilde döner takarken ve müşterilere servis yaparken paylaştığı videolar dikkat çekti.

“BU ADAM GIDA SEKTÖRÜNDE NASIL ÇALIŞIYOR?”

DP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda “M. Kemal Atatürk düşmanı Erzurumlu Dönerci, verem hastalığı tedavisi görüyor diye tahliye edilmiş. Verem hastalığı bulaşıcıdır, gıda sektöründe bu adam nasıl çalışmış ve nasıl çalışmaya devam ediyor? Doğru düzgün bir yalan bulsaydınız. Bu suçtur. Adaletiniz batsın, yazıklar olsun” dedi.

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“BU VİCDANLARA SIĞMAZ”

Atmaca, hakkında Erzurum'da ilk suç duyurusunda bulunan CHP İl Başkanı Serhat Can Eş ise, “Bir skandal daha ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.
CHP'li Eş, yaptığı açıklamada,“Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden Mustafa Atmaca iki günlük tutkluluğunun ardından serbest bırakıldı. Atmaca'nın verem hastalığından dolayı serbest bırakıldığını öğrendik. Bu vicdanlara sığmaz. Konuyu takip ediyoruz. Ortaya bir skandal daha çıktı. Verem hastası bir nasıl olur da lokantada aktif bir şekilde çalıştırılır? İnsan sağlığını bu denli hiçe saymak bu kadar kolay mı? Gerekli başvuruları yapıp , halkımıza gerekli bildirimleri bulunacağız” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Kemal Atatürk hakaret
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