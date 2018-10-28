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Atatürk Havalimanı'nda faciadan dönüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 16:36 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı'nda Çin Havayolları'na ait bir uçak kalkış için hazırlandığı sırada Türk Hava Yolları uçağına çarpıyordu. Faciayı dikkatli TGS personeli önledi.

Atatürk Havalimanı'nda faciadan dönüldü

Atatürk Havalimanı'nda uçuşa gitmek üzere bulunduğu park pozisyonundan çıkarak taksi yapmaya başlayan Çin Havayolları'na ait uçak, takip etmesi gereken çizginin dışına çıkarak kanatlarıyla yolcu köprüsünde bulunan THY uçağının kuyruğuna çarpacaktı.

Airporthaber'in haberine göre, uçağın olması gereken çizgide hareket etmediğini gören TGS personeli, hızlı bir şekilde uçağın önüne geçerek pilotları uyararak olası bir kazayı önledi. Ödüle layık bu davranış sonrası TGS Genel Müdürü Nurzat Erkal, personeli arayarak teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
uçak Kaza Atatürk Havalimanı THY

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