Atatürk Havalimanında kargo uçuşları sona erdi

Atatürk Havalimanı kargo uçuşlarına kapatıldı. Havayolu şirketleri operasyonlarını bugünden itibaren İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleştirecek.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, şunları ifade etti:

"Kargo operasyonumuzu tümüyle İstanbul Havalimanından yapmaya başladık. İstanbul Havalimanındaki tam otomatik depolama kapasiteli SMARTIST kargo tesisimizde müşterilerimize kaliteli hizmet sunuyoruz."

Kargo operasyonumuzu tümüyle İstanbul Havalimanından yapmaya başladık.



İstanbul Havalimanındaki tam otomatik depolama kapasiteli SMARTIST kargo tesisimizde müşterilerimize kaliteli hizmet sunuyoruz. pic.twitter.com/CshbtTk0Xv — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) February 7, 2022



