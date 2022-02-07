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Atatürk Havalimanında kargo uçuşları sona erdi

07.02.2022 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Atatürk Havalimanından yapılan kargo uçuşlarının tümüyle İstanbul Havalimanından yapılmaya başlandığını açıkladı.

Atatürk Havalimanında kargo uçuşları sona erdi

Atatürk Havalimanı kargo uçuşlarına kapatıldı. Havayolu şirketleri operasyonlarını bugünden itibaren İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleştirecek.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, şunları ifade etti:

"Kargo operasyonumuzu tümüyle İstanbul Havalimanından yapmaya başladık. İstanbul Havalimanındaki tam otomatik depolama kapasiteli SMARTIST kargo tesisimizde müşterilerimize kaliteli hizmet sunuyoruz."


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