Atatürk için skandal sözler! Paylaşımın altına çirkin yorumlar

'Irmağın Kıyısındaki Köyün Romanı' adlı kitabın yazarı olan ve kendisini Facebook'ta ‘İhlas Holding ve Türkiye Gazetesi eski çalışanı’ olarak tanıtan Orhan Baylan, Atatürk’e yönelik çirkin bir paylaşımda bulundu. Baylan, sosyal medya hesabında, Atatürk’ü, ‘sürekli fuhuş yapan’ biri olarak lanse eden ifadeler kullandı. Bu paylaşımın altında ise Atatürk’e yönelik birbirinden çirkin yorumlar yapıldı. Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'e konuşan Baylan, “Bu, yabancı basında da haber olmuş bir konu. Bu milletin, saklanan gerçekleri bilmeye hakkı yok mu?” diyerek paylaşımını savundu.
Sözcü'de yer alan haberde, Orhan Baylan'ın, “Mübeccel Namık.. 1930 Türkiye güzeli. Yaş: 16. Kemal bu kızı Yalova kaplıcalarına götürdü orada 3 gün beraber kaldılar. Kemal işleri arasında kaçamak yapmaya her zaman fırsat bulurdu. Türkiye'de kimse Kemal'in bu fuhşiyatını sorgulamaz. Onu hatasız bilirler” ifadelerini kullandığı belirtildi.
YORUMLAR DA SKANDAL
Haberde, bu paylaşımın altına yapılan çirkin yorumlara da yer verildi.
Mehmet Özgökçe adlı bir takipçi, “Yalova da kaplıca sularının sıcaklık derecelerinin ölçülmesi lazımdı. Beyaz Rusya'dan mı eleman gelseydi ?” diye yazarken, İsa Erdoğan adlı bir başkası da, “Her gittiği ilde en güzelini istermiş fuhşiyat için” diye çirkin ifadede bulundu.
Yunus Danabaş adlı bir başka takipçi de, çirkin yorumunda, “O hep giderdi Yalova kaplıcalarına abi. Ama hep değişik bıldırcınlarla giderdi” diye yazarken, Mehmet Özgökçe diye biri bunun altına, “Tavası güzel olur. Şeftali yatağında tereyağlı bıldırcın. Offf offff. Ya da Bayram'ın kuzinesinde çevirmesi. Ula akşam akşam kolestrol tavan yaptı. Şeker tansiyon fırladı” yorumunu yaptı.
İŞTE O PAYLAŞIMLAR:
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