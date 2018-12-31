Atatürk için skandal sözler! Paylaşımın altına çirkin yorumlar

'Irmağın Kıyısındaki Köyün Romanı' adlı kitabın yazarı olan ve kendisini Facebook'ta ‘İhlas Holding ve Türkiye Gazetesi eski çalışanı’ olarak tanıtan Orhan Baylan, Atatürk’e yönelik çirkin bir paylaşımda bulundu. Baylan, sosyal medya hesabında, Atatürk’ü, ‘sürekli fuhuş yapan’ biri olarak lanse eden ifadeler kullandı. Bu paylaşımın altında ise Atatürk’e yönelik birbirinden çirkin yorumlar yapıldı. Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'e konuşan Baylan, “Bu, yabancı basında da haber olmuş bir konu. Bu milletin, saklanan gerçekleri bilmeye hakkı yok mu?” diyerek paylaşımını savundu.

Sözcü'de yer alan haberde, Orhan Baylan'ın, “Mübeccel Namık.. 1930 Türkiye güzeli. Yaş: 16. Kemal bu kızı Yalova kaplıcalarına götürdü orada 3 gün beraber kaldılar. Kemal işleri arasında kaçamak yapmaya her zaman fırsat bulurdu. Türkiye'de kimse Kemal'in bu fuhşiyatını sorgulamaz. Onu hatasız bilirler” ifadelerini kullandığı belirtildi.

YORUMLAR DA SKANDAL



Haberde, bu paylaşımın altına yapılan çirkin yorumlara da yer verildi.