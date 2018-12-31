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Atatürk için skandal sözler! Paylaşımın altına çirkin yorumlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 14:04 | Son Güncelleme

'Irmağın Kıyısındaki Köyün Romanı' kitabının yazarı Orhan Baylan, Atatürk hakkında skandal ifadeler kullandı. Baylan, paylaşımında Atatürk'ü 'sürekli fuhuş yapan biri' olarak lanse etti.

Atatürk için skandal sözler! Paylaşımın altına çirkin yorumlar

'Irmağın Kıyısındaki Köyün Romanı' adlı kitabın yazarı olan ve kendisini Facebook'ta ‘İhlas Holding ve Türkiye Gazetesi eski çalışanı’ olarak tanıtan Orhan Baylan, Atatürk’e yönelik çirkin bir paylaşımda bulundu. Baylan, sosyal medya hesabında, Atatürk’ü, ‘sürekli fuhuş yapan’ biri olarak lanse eden ifadeler kullandı. Bu paylaşımın altında ise Atatürk’e yönelik birbirinden çirkin yorumlar yapıldı. Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'e konuşan Baylan, “Bu, yabancı basında da haber olmuş bir konu. Bu milletin, saklanan gerçekleri bilmeye hakkı yok mu?” diyerek paylaşımını savundu.

Sözcü'de yer alan haberde, Orhan Baylan'ın, “Mübeccel Namık.. 1930 Türkiye güzeli. Yaş: 16. Kemal bu kızı Yalova kaplıcalarına götürdü orada 3 gün beraber kaldılar. Kemal işleri arasında kaçamak yapmaya her zaman fırsat bulurdu. Türkiye'de kimse Kemal'in bu fuhşiyatını sorgulamaz. Onu hatasız bilirler” ifadelerini kullandığı belirtildi.

YORUMLAR DA SKANDAL

Haberde, bu paylaşımın altına yapılan çirkin yorumlara da yer verildi.

Mehmet Özgökçe adlı bir takipçi, “Yalova da kaplıca sularının sıcaklık derecelerinin ölçülmesi lazımdı. Beyaz Rusya'dan mı eleman gelseydi ?” diye yazarken, İsa Erdoğan adlı bir başkası da, “Her gittiği ilde en güzelini istermiş fuhşiyat için” diye çirkin ifadede bulundu.

Yunus Danabaş adlı bir başka takipçi de, çirkin yorumunda, “O hep giderdi Yalova kaplıcalarına abi. Ama hep değişik bıldırcınlarla giderdi” diye yazarken, Mehmet Özgökçe diye biri bunun altına, “Tavası güzel olur. Şeftali yatağında tereyağlı bıldırcın. Offf offff. Ya da Bayram'ın kuzinesinde çevirmesi. Ula akşam akşam kolestrol tavan yaptı. Şeker tansiyon fırladı” yorumunu yaptı.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR:

mehmet-ozgokce-isa-erdogan-aydin-demirel-yunus-danabas-ataturk-hakaret


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Anahtar Kelimeler:
mustafa kemal atatürk Yalova orhan baylan

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
Bakalım bunlara da soruşturma açacak savcı var mı memlekette?
Başındamı beklediniz utanmazlar. Bu düşmanlığınız neden? Mısırlıoğlu gib birisiniz siz o zaman Keşke yunan kazansaydı diyebilen ciliyetiniz var demek ki yazıklar olsun.
Herhalde savcılarımız gereğini yapar.Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan bu çirkin saldırılara savcılık gereken cezayı verir.
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