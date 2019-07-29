HABER

Atatürk portresinin bulunduğu alanda iki günde iki yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 06:14 | Son Güncelleme

Erzincan'da, dünyanın en büyük Atatürk portresinin bulunduğu bölgede iki günde meydana gelen iki yangın korkuttu. 1 dönümlük alandaki ağaçların yandığı yangında Atatürk portresi zarar görmedi.

Atatürk portresinin bulunduğu alanda iki günde iki yangın

Ressam Mustafa Aydemir'in 1982 yılında 3 bin gönüllü askerle birlikte yaptığı dünyanın en büyük Atatürk portresinin bulunduğu Keşiş Dağı'nın yamacındaki ağaçlık alanda, önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen yangının ardından bugün de kurumuş otlar tutuştu.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken, bölgeye Erzincan Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Atatürk portresinin zarar görmediği yangında, 1 dönümlük alandaki otlar ve ağaçlar yandı.

Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

UZAYDAN BİLE GÖRÜNÜYOR

Keşiş Dağları eteklerinde bulunan 'Düz Parmaklar Sırtı'na 1982 yılında Ressam Mustafa Aydemir tarafından 3 bin gönüllü askerle 600 ton taş, 210 ton harç ve 200 ton boya kullanarak dev Atatürk portresi yapıldı. 29 günde tamamlanan 7 bin 500 metrekare alan üzerine 176 metre boyundaki dev Atatürk portresi, uzaydan bile görülebiliyor. (İHA)

Çok sayıda kişi katıldı! Havadan böyle görüntülendiÇok sayıda kişi katıldı! Havadan böyle görüntülendi
Kastamonu'da korkutan yangın! Küle döndü!Kastamonu'da korkutan yangın! Küle döndü!
Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yangın Erzincan

En Çok Okunan Haberler

Oğlunu genel müdür yardımcısı olarak atamıştı! Belediye Başkanından flaş karar

Oğlunu genel müdür yardımcısı olarak atamıştı! Belediye Başkanından flaş karar

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

Eski TBMM Başkanı hayatını kaybetti

Eski TBMM Başkanı hayatını kaybetti

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

G.Saray ve F.Bahçe'ye transferde büyük şok

G.Saray ve F.Bahçe'ye transferde büyük şok

İngiltere'den karşı hamle! Savaş gemisi kritik bölgede!

İngiltere'den karşı hamle! Savaş gemisi kritik bölgede!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kastamonu'da feci kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Kastamonu'da feci kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Kastamonu'da korkutan yangın! Küle döndü!

Kastamonu'da korkutan yangın! Küle döndü!

Meslekten ihraç edilen eski polis intihar etti!

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

Siirt'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bilecik'te yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var!

Kaçmaya fırsatı dahi olmadı! Küçük çocuk çatışmanın ortasında kaldı!

Küçük çocuk çatışmanın ortasında kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.