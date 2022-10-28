Atatürk rölyefi sosyal medyada tartışma konusu oldu! Tepkiler gecikmedi: Çok da bir şeye benzemiyor

Edirne'nin Havsa ilçesinde şehrin girişine konulan bir rölyef sosyal medyada tartışma konusu oldu. CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı çalışmanın Atatürk'e benzemediğini belirterek tepki gösterdi. Konuyla ilgili Belediye Başkanı Aydın Balkan'dan da açıklama geldi.

"ATATÜRK SEVGİSİNİ SOMUTLAŞTIRMAK İSTEDİK"

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan tartışmalara konu olan Atatürk rölyefinin açılışını şu ifadelerle duyurdu;



"Rölyefimiz Atatürk'ün 17 Ağustos 1937'de Trakya manevralarında Çerkezköy'den Lüleburgaz'a trenle giderken çekilmiş olduğu bir fotoğraf. Hatta fotoğrafın orijinalinde yanında Fahrettin Altay paşa da var. Bu fotoğrafın bir rölyefini yaklaşık 3-4 ay önce yapmaya başladık ve dün itibariyle yerine yerleştirdik. Peki rölyefimizi buraya ne amaçla koyduk? Bizler göçmen çocuklarıyız. Buraya Bulgaristan'dan Yunanistan'dan Makedonya'dan Bulgar mezaliminden Yunan mezaliminden Rus mezaliminden kaçan Ataların çocuklarıyız ve bayrak aşkını bayrak sevdasını Atatürk sevdasını küçüklüğümüzden beri çocukluğumuzdan beri çok iyi hisseden bir milletin çocuklarıyız. Bu nedenle özellikle Havsalı hemşehrilerimizin bu Atatürk sevgisini burada somutlaştırmak istedik ve hem kendi hemşerilerimizin hem de ilçemize gelen hemşerilerimize hem de her sene ülkemize Edirne'den gelen Kapıkule'den gelen binlerce belki de yüz binlerce gurbetçi aileye Havsa'dan geçerken bir Atatürk selamı ile onları selamlamak istedik. İnşallah amacımıza ulaşmışızdır. Burada Atatürk'ün rölyefinden çok dediğim gibi burada maneviyatı çok önemlidir. Bizlerin ona karşı olan vefası sevgisi önemlidir. Ben bu çalışmamızın, bu eserin ilçemize. Edirne'mize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

İL BAŞKANINDAN TEPKİ

Yapılan rölyefle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, yapılan heykelin yakışmadığını belirterek, "Havsa girişine konulan bu heykel hiç yakışmamış. Kurucumuz, Liderimiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e yakışır bir heykel istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kentte yaşayan bazı vatandaşlar ise heykelin, Mustafa Kemal Atatürk’e benzemediğini belirterek, heykelin yeniden yapılması gerektiğini ifade etti.

