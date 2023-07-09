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  4. "Atatürk'ü Ekber" diyerek namaz kılmıştı! Sosyal medyadaki görüntüler sonrası tutuklandı

"Atatürk'ü Ekber" diyerek namaz kılmıştı! Sosyal medyadaki görüntüler sonrası tutuklandı

09.07.2023 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada "namaz kılma" videosu adı altında çektiği görüntüler nedeniyle hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan D.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye götürüldü.

Özel güvenlik görevlisi kıyafeti bulunan kişinin sosyal medyada paylaştığı "namaz kılma" videosu nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmıştı.
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla videoda görülen D.Y. gözaltına alınmıştı.

(AA)

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Namaz Önleyici tutuklama

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