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Gören telefona sarıldı, gerçek bambaşka çıktı! İntihar edecek zannedilen kadın, herkesi güldürdü

09.07.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de ilginç bir olay yaşandı. Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen ve Porsuk Çayı kenarında şüpheli hareketlerde bulunan genç kadın, polisleri harekete geçirdi. Çevredekilerin intihar edeceğini düşünerek ihbarda bulunduğu kadın, olay yerine gelen polislere “Ne intiharı kardeşim? Balık tutuyorum burada" deyince herkesi güldürdü. Yanlış anlaşıldığını söyleyen kadın, "Benim psikolojim asla bozuk değil, buraya gelmeden önce papatya çayı içtim, rahatladım ve buraya öyle geldim" dedi.

Gören telefona sarıldı, gerçek bambaşka çıktı! İntihar edecek zannedilen kadın, herkesi güldürdü

İlginç olay, Porsuk Bulvarı Sahil Sokak’ta meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu iddia edilen 37 yaşındaki Ayşe K., yalınayak bir şekilde Porsuk Çayı kenarında plastik atık toplayıp tehlikeli hareketler yapınca çevredeki vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekiplerini görünce Ayşe K., “Ne intiharı kardeşim? Balık tutuyorum burada" diyerek çevredekileri güldürdü.

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KAMERALARI GÖRÜNCE ŞARKI SÖYLEMEYE BAŞLADI

Polis ekiplerinin yardımıyla su kenarından çıkarılan Ayşe K., gece saat 04.00 sıralarından itibaren burada plastik atık ve balık topladığını, intihar etme gibi bir düşüncesi olmadığını söyledi. Su kenarında bulunduğu sırada ayakkabı ve bazı kişisel eşyalarının çalındığını iddia eden kadın, kameraları görünce şarkı söylemeye başladı.

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“İNTİHAR EDECEK BİRİSİ DEĞİLİM”

Yalınayak bir şekilde gece saatlerinden itibaren Porsuk Çayı kenarında plastik atık toplayan Ayşe K., vatandaşların tedirgin olmasına şaşırdığını söyledi. Daha önce iki evliliğinden 5 çocuğu olduğunu belirten kadın, “Porsuk Çayı’na atlamıyordum. Balık tuttum ve su ile alkol şişelerini topladım. Ben 5 dakika o tarafa gittim, o sıra eşyalarımı çalmışlar. Ben intihar edecek birisi değilim. 5 çocuğum var ve ben çocuklarım için mücadele veren bir insanım. Plastikleri geri dönüşüme teslim edecektim, 4 tane de balık tuttum hatta, balıklar aşağıda. Benim psikolojim asla bozuk değil, buraya gelmeden önce papatya çayı içtim, rahatladım ve buraya öyle geldim. Biraz deniz, biraz Porsuk havası alayım diye düşünmüştüm“ dedi.

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Olay yerindeki eşyalarını toplayarak şarkılar söyleyen kadın, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Eskişehir

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