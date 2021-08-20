Atatürk'ü sansürleyen tercüman hakkında karar verildi!

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Etiyopya Başkbakanı Abiy Ahmed, gerçekleşen toplantıların ardından imza töreninde bir araya geldi.

Ortak basın toplantısında konuşan Etiyopya başbakanı Ahmet, konuşmasının bir kısmında, “Büyük reformist ve karizmatik lider Mustafa Kemal Atatürk’ten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mevcut dönüşümcü liderliğine kadar Türkiye’nin ulus inşasında örnek olduğunu ve her yönden istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü belirtmekten memnuniyet duyuyorum" dedi.

TERCÜMAN ATATÜRK'Ü SANSÜRLEDİ

Eş zamanlı tercüme yapan Cumhurbaşkanlığı tercümanı ise, Mustafa Kemal Atatürk'ün adını söylemeyerek, "Son derece büyük reformist olan ve karizmatik liderinden bu yana, mevcut liderliği çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla, son derece önemli bir gelişmeyle, çok önemli bir ulus oluşturma ve sürekli her alanda büyümeyi gerçekleştirmiş bir ülke" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Söz konusu tercümanın Mustafa Kemal Atatürk ismini kullanmaması sosyal medyada gündem oldu.

BİR DAHA GÖREV VERİLMEYECEK

Yaşanan olaya tepkiler çığ gibi büyürken gazeteci Ahmet Hakan, Hürriyet'teki bugünkü yazısında eleştirilerin hedefindeki tercümana bir daha görev verilmeyeceğini yazdı.



