HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karar Resmi Gazete'de! 624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi

Karar Resmi Gazete'de! 624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi

20.08.2021 07:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara, İstanbul ve İzmir'de görev yapan mülki idare amirlerinin de arasında olduğu 624 mülki idare amirinin görev yerlerinde değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı, Resmi Gazete'de yayımladı.

Karar Resmi Gazete'de! 624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.

ANKARA'YA YAPILAN ATAMALAR

Yapılan atamalarla Metin Selçuk, Akyurt Kaymakamı; Ramazan Yıldırım, Bala Kaymakamı; Mehmet Akçay, Keçiören Kaymakamı; Abdullah Selim Parlar, Kahramankazan Kaymakamı; Türker Çağatay Halim, Yenimahalle Kaymakamı; Oktay Erdoğan, Beypazarı Kaymakamı; Yusuf Durani Dinç, Nallıhan Kaymakamı; Murat Akyüz ise Evren Kaymakamı oldu.

İSTANBUL'A YAPILAN ATAMALAR

Atamayla; Resul Çelik, Çekmeköy Kaymakamı; Bahri Tiryaki, Maltepe Kaymakamı; Kemal Kızılkaya, Sultanbeyli Kaymakamı; Tolga Toğan, Silivri Kaymakamı ve Ahmet Karakaya, Sancaktepe Kaymakamlığı görevine getirildi.

Son Dakika: 20 bin öğretmen ataması tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB duyurdu, takvim değiştiSon Dakika: 20 bin öğretmen ataması tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB duyurdu, takvim değişti

İZMİR'E YAPILAN ATAMALAR

İzmir'de ise, Naci Aktaş, Seferihisar Kaymakamı; Adnan Çakıroğlu, Çiğli Kaymakamı; Gökhan Görgülüaslan, Konak Kaymakamı; Musa Sarı, Kemalpaşa Kaymakamı; Cevat Çelik, Menderes Kaymakamı; Fırat Kadiroğlu, Beydağ Kaymakamı; Onur Titiz, Kiraz Kaymakamı olarak görev aldı.

Atamaların, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlarını son anda kurtardılar: Dışarı çıktığımızda yanımızdaki köprü patladıCanlarını son anda kurtardılar: Dışarı çıktığımızda yanımızdaki köprü patladı
Yarı mumyalanmış halde bırakılmış! Pompeii'de şaşırtan keşif: Kulakları ve saçları... Yarı mumyalanmış halde bırakılmış! Pompeii'de şaşırtan keşif: Kulakları ve saçları...
19 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı19 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete atama Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Maaşlar ve ikramiyelerde yüzde 20 artış

Maaşlar ve ikramiyelerde yüzde 20 artış

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Aşı olmayanlarla ilgili yeni karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Aşı olmayanlarla ilgili yeni karar

Ünlü oyuncu yoğun bakımda! "Dualarınızı eksik etmeyin"

Ünlü oyuncu yoğun bakımda! "Dualarınızı eksik etmeyin"

Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

ABD'nin milyarlarca dolar değerindeki malzemeleri Taliban'ın eline geçti

ABD'nin milyarlarca dolar değerindeki malzemeleri Taliban'ın eline geçti

19 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

19 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ve ailesinin nerede olduğu açıklandı

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ve ailesinin nerede olduğu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Afganistan'da isyan başladı! Bayrakları indiriyorlar

Afganistan'da isyan başladı! Bayrakları indiriyorlar

50 bin liralık iddia! İspatlayana verilecek

50 bin liralık iddia! İspatlayana verilecek

Mide bulandıran olay! 5 çocuk babası, 14 yaşındaki kuzenine...

Mide bulandıran olay! 5 çocuk babası, 14 yaşındaki kuzenine...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.