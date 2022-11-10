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Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve türküler nelerdir? İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği şarkılar

10.11.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mustafa Kemal Atatürk her yıl saygı ve özlemle anılıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün ardından 84 yıl geçti. Aradan yıllar geçmesine rağmen özlemle anılan Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve türküler nelerdir? merakla aratılıyor.

Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve türküler nelerdir? İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği şarkılar

Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 84.yılında sevdiği yemekler, türküler ve şarkılar, sanatçılar merak ediliyor. 10 Kasım'da Atatürk'ün en sevdiği şarkı ve türküler daha fazla dinleniyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği sanatçıların Müzeyyen Senar ve Safiye Ayla olduğu biliniyor. İşte Atatürk'ün en sevdiği şarkı ve türküler...

ATATÜRK'ÜN EN SEVDİĞİ ŞARKILAR

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"Kimseye Etmem Şikâyet" - Müzeyyen Senar

"Mani Oluyor" (Söz & Müzik:) - Müzeyyen Senar

"Havada Bulut Yok" (Söz & Müzik:) - Müzeyyen Senar

"Dayler Dayler" (Söz & Müzik:) - Safiye Ayla

"Cana Rakibi Handan Edersin" (Söz & Müzik:) - Müzeyyen Senar

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"Alişimin Kaşları Kara" (Söz & Müzik:) - Safiye Ayla

"İzmir'in Kavakları" - Müzeyyen Senar

"Şahane Gözler" (Söz & Müzik:) - Müzeyyen Senar

"Sigaramın Dumanı" (Söz:) - Müzeyyen Senar

"Asker Yolu Beklerim" (Söz:) - Müzeyyen Senar

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"Çile Bülbülüm Çile" (Söz:) - Safiye Ayla

"Değirmene Un Yolladım" (Söz & Müzik:) - Müzeyyen Senar

"Şu Dalmadan Geçtin Mi" - Müzeyyen Senar

"Pencere Açıldı Bilal Oğlan" (Söz:) - Safiye Ayla

"Hâb-gâh-ı yâre girdim" - Müzeyyen Senar

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"Yanık Ömer" - Safiye Ayla

"Fikri’min İnce Gülü" - Müzeyyen Senar

"A Benim Mor Çiçeğim" - Müzeyyen Senar

"Vardar Ovası" - Müzeyyen Senar

"Akşam Oldu Yine Bastı Kareler" - Müzeyyen Senar


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