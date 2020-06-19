Yılın en önemli üçüncü gök olaylarından birisi olan 'Ateş Çemberi' Güneş tutulması için geri sayım başladı.
21 Haziran'da gerçekleşecek olan 'Ateş Çemberi' Güneş tutulması sürecinde Ay Güneş'in yaklaşık yüzde 99'unu kaplayacak.
Başka bir deyişle bu yüzden neredeyse tam güneş tutulması oluşacak.
Yılda bir kez meydana gelen tutulma Ay’ın Dünya’dan en uzak yörüngesinde olduğu zaman gerçekleşiyor.
Tutulma, Afrika, Pakistan, Hindistan ve Çin'in bazı bölgelerinden izlenebilecek. Tutulma Güney ve doğu Avrupa ile kuzey Avustralya'da ise kısmi olarak izlenecek.
Türkiye'den de izlenebilecek olan tutulma 06:45’te başlayacak ve en net Hakkari'de izlenebilecek.