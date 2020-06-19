Yılın en önemli üçüncü gök olaylarından birisi olan 'Ateş Çemberi' Güneş tutulması için geri sayım başladı.

21 Haziran'da gerçekleşecek olan 'Ateş Çemberi' Güneş tutulması sürecinde Ay Güneş'in yaklaşık yüzde 99'unu kaplayacak.

Başka bir deyişle bu yüzden neredeyse tam güneş tutulması oluşacak.

'ATEŞ ÇEMBERİ' GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUŞUYOR?

Yılda bir kez meydana gelen tutulma Ay’ın Dünya’dan en uzak yörüngesinde olduğu zaman gerçekleşiyor.

'ATEŞ ÇEMBERİ' GÜNEŞ TUTULMASI NEREDEN İZLENEBİLECEK?

Tutulma, Afrika, Pakistan, Hindistan ve Çin'in bazı bölgelerinden izlenebilecek. Tutulma Güney ve doğu Avrupa ile kuzey Avustralya'da ise kısmi olarak izlenecek.

'ATEŞ ÇEMBERİ' GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Türkiye'den de izlenebilecek olan tutulma 06:45’te başlayacak ve en net Hakkari'de izlenebilecek.



