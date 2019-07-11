Atık poşetlerle yaptığı kıyafetleri Londra'da sergilemek istiyor

İnsanların dikkatini çekmek için gezdiği ülkelerde çöp topladığını anlatan Grey, şunları kaydetti:

Grey, gazetecilere yaptığı açıklamada, temiz bir çevre için farkındalık oluşturmaya çalıştığını söyledi.

Çöplerden biriktirdiği poşetleri ipe dönüştüren, tığ ve örgü şişi yardımıyla farklı kıyafetler tasarlayan Grey, bu kıyafetleri çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla Londra Moda Haftası'nda sergilemek istiyor.

İtalya'da başlattığı geleneği Muş'ta da sürdüren Grey, arkadaşlarıyla tarihi Murat Köprüsü ile Lale Parkı'nda çöp topladı.

"Atık poşetlerle tığ ve örgü şişi yardımıyla hayalimdeki tasarımı örüyorum. Çevre kirliliğine ve plastiksiz bir yaşama dikkati çekmek amacıyla bu çalışmama İtalya'da başladım. Topladığım çöp poşetlerinin yanı sıra mağazalardan da aldığım poşetleri kesip örüyorum. Bu örgü ile elbiseler yapıyorum. Sonrasında Londra'da moda haftalarına katılacağım."

- "Çevre duyarlılığını artıran bir çalışma olmuş"

Grey'i gösterdiği duyarlılıktan dolayı kutlayan Meşide Gündüzöz de "Topladığı atık poşetlerden sanatsal ürünler yapıyor. Çevre duyarlılığını artıran bir çalışma olmuş. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen projenin önemini bizlere gösteriyor." dedi.

Grey'e, Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'ın eşi İmran Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal'ın eşi Nalan Baykal da destek verdi.

