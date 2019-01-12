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Atık sıvıdan yayılan koku ekipleri harekete geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 21:03 | Son Güncelleme

Kocaeli'de, hurda ayrıştırma merkezinde açılan tanktaki içeriği belirsiz bir sıvıdan koku yayılması üzerine yapılan incelemede, herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, hurda ayrıştırma alanında yayılan koku, ekipleri harekete geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Hülya Sokak'ta Aydoğan Kuş'a ait hurda ayrıştırma merkezine, kimliği öğrenilemeyen kişi tarafından küçük bir tank götürüldü.

Tankın kapağının açılmasıyla içerisindeki sıvıdan ağır koku yayılması üzerine, işletme sahibi hurdayı geri çevirdi. Bir süre sonra söz konusu koku, tesisten mahalleye de yayıldı.

Kokudan rahatsız olan vatandaşlar, doğal gaz sızıntısı olabileceğini düşünerek, ilgili kurumlara ihbarda bulundu. Kısa süre içerisinde olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemede, kokunun gazdan kaynaklanmadığı ve tehlike yaratacak boyutta olmadığı belirtildi. Kokunun başka bir kaynağının olması ihtimaline karşılık, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

İnceleme yapılan iş yerinin sahibi Aydoğan Kuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, tanımadığı bir kişi tarafından tank içerisinde sıvı madde getirildiğini, kapağı açınca yayılan kötü koku üzerine bu kişiyi geri çevirdiğini söyledi.

Öte yandan, kokunun doğal gaz sızıntısından kaynaklandığını düşünen vatandaşlar, araçlarını mahalle dışına çıkarırken, sokakta burunlarını kapatarak yürüyen bazı kişiler de duruma tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
kötü koku

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