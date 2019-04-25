Atık yağ topladılar, topu kaptılar

Bitkisel atık yağların tabiata verdiği zararı önlemek için Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan atık yağ toplama kampanyasına vatandaşların desteği büyüyor.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan‘ın tâlimatı doğrultusunda yürütülen kampanyaya son olarak Lâle Kemal Kılıç İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinden büyük destek geldi. Bir damlası tonlarca temiz su ve toprağı kirleten atık yağları okullarında biriktiren öğrenciler bu proje sayesinde hem çevreyi korumanın hem de sağlıklı bir gelecek için adım atmanın sevincini duydu.

212 litreye yakın atık yağ toplayan öğretmen ve öğrencilere Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Demir, basketbol, futbol ve voleybol toplarının yanı sıra zeytin yağlı sabun hediye ederek, projeye verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.

Öğrencilerle okulun bahçesinde bir araya gelen Bayram Demir, “Çevreye ne kadar çok sahip çıkarsak o oranda başarılı oluruz. Atık yağlar ve piller çevreyi kirletiyor. Hepsi kanserojendir” dedi.



