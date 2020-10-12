Atlı polisler İstanbul Aydos’ta denetim yaptı

Atlı polis birlikleri Kartal’da Aydos Ormanları’nda denetim yaptı. Denetimlerde piknik yapan vatandaşlar ateş yakmamaları konusunda uyarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri Aydos Ormanı’nda bugün denetim yaptı. Ekipler ormanda piknik yapmaya gelen vatandaşlara ateş ve mangal yakmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği atlı birliklerin gün içindeki denetimi sürüyor.

Atlı polis memuru Güneş Abiş, "Bugün Aydos ormanındayız. Vatandaşlarımıza maske ve sosyal mesafe konuları özellikle son zamanlarda orman yargılarından dolayı ateş yakmamaları konusunda uyarlarda bulunuyoruz. Devriyemiz tüm gün boyu devam ediyor" dedi.

Aydos yürüyüş yapan Semih Çakıroğlu ise, "Çok güzel çok beğendim çok yakışmış. Olması gereken şey bu zaten biz elimizden geldiği kadar vatandaş olarak çok dikkat ediyoruz. Herkesin de bu şekilde dikkat etmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

