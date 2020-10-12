HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Atlı polisler İstanbul Aydos’ta denetim yaptı

Atlı polisler İstanbul Aydos’ta denetim yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 14:11 | Son Güncelleme

Atlı polis birlikleri Kartal’da Aydos Ormanları’nda denetim yaptı.

Atlı polis birlikleri Kartal’da Aydos Ormanları’nda denetim yaptı. Denetimlerde piknik yapan vatandaşlar ateş yakmamaları konusunda uyarıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri Aydos Ormanı’nda bugün denetim yaptı. Ekipler ormanda piknik yapmaya gelen vatandaşlara ateş ve mangal yakmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği atlı birliklerin gün içindeki denetimi sürüyor.

Atlı polis memuru Güneş Abiş, "Bugün Aydos ormanındayız. Vatandaşlarımıza maske ve sosyal mesafe konuları özellikle son zamanlarda orman yargılarından dolayı ateş yakmamaları konusunda uyarlarda bulunuyoruz. Devriyemiz tüm gün boyu devam ediyor" dedi.
Aydos yürüyüş yapan Semih Çakıroğlu ise, "Çok güzel çok beğendim çok yakışmış. Olması gereken şey bu zaten biz elimizden geldiği kadar vatandaş olarak çok dikkat ediyoruz. Herkesin de bu şekilde dikkat etmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okullar açıldı ama... İstanbul'da endişelendiren manzara Okullar açıldı ama... İstanbul'da endişelendiren manzara
Elektrikli scooterlara düzenleme geliyor! Elektrikli scooterlara düzenleme geliyor!
İmdat Ersoy kimdir? İmdat Ersoy nereli ve kaç yaşında? İşte İmdat Ersoy’un hayatı!İmdat Ersoy kimdir? İmdat Ersoy nereli ve kaç yaşında? İşte İmdat Ersoy’un hayatı!
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüs ölümleri gizleniyor mu? 5 ildeki rakamlar şaşırttı
Koronavirüs ölümleri gizleniyor mu? 5 ildeki rakamlar şaşırttı
Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi
Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi
Ermenistan'a bağış yapınca...
Ermenistan'a bağış yapınca...
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Ege Denizi'nde peş peşe depremler
Ege Denizi'nde peş peşe depremler
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
Diğer Haberler
Bakan Akar'dan 'Oruç Reis' açıklaması
Bakan Akar'dan 'Oruç Reis' açıklaması
Elektrikli scooterlara düzenleme! AK Parti yasa teklifini Meclis'e sundu (Scooter kullanabilme yaşı kaç olacak?)
Elektrikli scooterlara düzenleme geliyor!
Tekirdağ'da iki otele fuhuş baskını: 36 gözaltı
Tekirdağ'da iki otele fuhuş baskını: 36 gözaltı
Antalya'dan kahreden haber! 6 aylık bebek yanarak öldü
Antalya'dan kahreden haber! 6 aylık bebek yanarak öldü
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası: Korkudan söyleyemiyordur
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
RTÜK'ten Sayıştay'ın 2019 yılı raporuna ilişkin açıklama
RTÜK'ten Sayıştay'ın raporuna açıklama: İddialar gerçeği yansıtmamaktadır
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.