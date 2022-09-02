ATV aracıyla duvara çarpan sürücünün ölümden döndüğü anlar kamerada

Kaza Emek Mahallesi Muradiye Caddesinde meydana geldi.
Kamil Özer idaresindeki ATV aracı Safranbolu istikametine seyir halindeyken hız kesici kasise hızla girip kontrolünü kaybettikten sonra iş yerinin önündeki duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle arka kısmı havaya kalkan araçtaki sürücü yere düştü. Ölümden dönen sürücünün o anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde sürücünün yardımına iş yerinde çalışan vatandaşın yetiştiği yer alıyor.
İnşaat yetkilisi Ali Paşa Orhan, güvenlik kamerasını incelediklerini, bir süre dinlenen sürücünün zarar verdiği olay yerinden uzaklaşmasına tepki gösterdi.
(İHA)
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