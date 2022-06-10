AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI 2022! İÜ AKSİS AUZEF final sınav sonuçları sorgulama ekranı!

AUZEF sınav sonuçları; 4 ve 5 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen sınavların ardından binlerce öğrenci tarafından merak konusu oldu. Yapılan sınavların ardından öğrenciler ders notlarını ve ders geçme notunu öğrenmek için araştırmalara başladı. İstanbul Üniversitesi 10 Haziran Cuma günü konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı. AUZEF sınav sonuçları açıklandı. İşte İÜ AKSİS AUZEF final sınav sonuçları sorgulama ekranı...

AUZEF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI

4 ve 5 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen AUZEF final sınav sonuçları açıklandı.

AUZEF sınav sonuçlarına http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.

İÜ AKSİS AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AUZEF sınav sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://auzefsinav.istanbul.edu.tr

Öte yandan bu yıl düzenlenecek olan AUZEF mezuniyete üç ders sınavı ise 24 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

PUANLAR NASIL HESAPLANIYOR?

Sınav sonuçları ve puanların nasıl hesaplandığı da merak edilen konulardan biri oldu. Ders puanları hesaplaması yapılırken açık öğretim programlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürmekte. Uzaktan eğitim programlarında ise yanlış cevaplar dikkate alınmamakta.

Ayrıca bir öğrencinin değerlendirmeye dahil olabilmesi için açık öğretim programı öğrencilerinin bitirmeve telafi sınavlarında en az 40 puan, uzaktan öğretim programı öğrencilerinin ise en az 50 puan alma zorunluluğu bulunuyor.

