HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI 2022! İÜ AKSİS AUZEF final sınav sonuçları sorgulama ekranı!

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI 2022! İÜ AKSİS AUZEF final sınav sonuçları sorgulama ekranı!

10.06.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AUZEF sınav sonuçları; İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından gerçekleştirilen final sınavlarının ardından merak konusu oldu. Konuya ilişkin beklenen açıklama 10 Haziran Cuma günü İstanbul Üniversitesi tarafından yapıldı. AUZEF sınav sonuçları açıklandı. İşte İÜ AKSİS AUZEF final sınav sonuçları sorgulama ekranı...

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI 2022! İÜ AKSİS AUZEF final sınav sonuçları sorgulama ekranı!

AUZEF sınav sonuçları; 4 ve 5 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen sınavların ardından binlerce öğrenci tarafından merak konusu oldu. Yapılan sınavların ardından öğrenciler ders notlarını ve ders geçme notunu öğrenmek için araştırmalara başladı. İstanbul Üniversitesi 10 Haziran Cuma günü konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı. AUZEF sınav sonuçları açıklandı. İşte İÜ AKSİS AUZEF final sınav sonuçları sorgulama ekranı...

AUZEF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI

4 ve 5 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen AUZEF final sınav sonuçları açıklandı.

AUZEF sınav sonuçlarına http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.

İÜ AKSİS AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AUZEF sınav sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://auzefsinav.istanbul.edu.tr

Öte yandan bu yıl düzenlenecek olan AUZEF mezuniyete üç ders sınavı ise 24 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

PUANLAR NASIL HESAPLANIYOR?

Sınav sonuçları ve puanların nasıl hesaplandığı da merak edilen konulardan biri oldu. Ders puanları hesaplaması yapılırken açık öğretim programlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürmekte. Uzaktan eğitim programlarında ise yanlış cevaplar dikkate alınmamakta.

resized_182d3-5ea456e7auzef

Ayrıca bir öğrencinin değerlendirmeye dahil olabilmesi için açık öğretim programı öğrencilerinin bitirmeve telafi sınavlarında en az 40 puan, uzaktan öğretim programı öğrencilerinin ise en az 50 puan alma zorunluluğu bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Heyecanla bekleniyordu! POMEM sınav sonuçları açıklandıHeyecanla bekleniyordu! POMEM sınav sonuçları açıklandı
Erdoğan Kılıçdaroğlu'na seslendi, tartışmalara noktayı koydu!Erdoğan Kılıçdaroğlu'na seslendi, tartışmalara noktayı koydu!
Haziran ayında kışı yaşadılar! Sosyal medyada gündem olduHaziran ayında kışı yaşadılar! Sosyal medyada gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
açıköğretim sınav İstanbul Üniversitesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kaybolan helikopterdeki Türklerle ilgili ilk açıklama geldi!

Kaybolan helikopterdeki Türklerle ilgili ilk açıklama geldi!

Köy ablukaya alındı, halk tedirgin! Her yerde aranıyorlar

Köy ablukaya alındı, halk tedirgin! Her yerde aranıyorlar

Hazine ve Maliye Bakanlığından 'ekonomide yeni adım' açıklaması: GES talep toplama işlemi gerçekleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığından 'ekonomide yeni adım' açıklaması: GES talep toplama işlemi gerçekleştirilecek

Benzin fiyatları için tahmini olay oldu! ‘Yakın zamanda…’

Benzin fiyatları için tahmini olay oldu! ‘Yakın zamanda…’

Açıklama geldi... O ülkeye kimlikle gidilebilecek!

Açıklama geldi... O ülkeye kimlikle gidilebilecek!

Kulislerde bu konuşuluyor! Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa ilk işi...

Kulislerde bu konuşuluyor! Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa ilk işi...

İlginizi Çekebilir

Kanlar içinde yürüdü, yere yığıldı! Penisi koptu

Kanlar içinde yürüdü, yere yığıldı! Penisi koptu

Pozları olay oldu! "Ateş ile barut yan yana"

Pozları olay oldu! "Ateş ile barut yan yana"

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Annesi flört programına başvurdu! “Kızım biseksüel ve bakire...”

Annesi flört programına başvurdu! “Kızım biseksüel ve bakire...”

Eve haciz geldi! 180 bin lira borca karşılık bakın neler alındı

Eve haciz geldi! 180 bin lira borca karşılık bakın neler alındı

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.