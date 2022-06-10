AUZEF telafi sınavları ne zaman 2022? İÜ AUZEF telafi (bütünleme sınavı) tarihleri nedir?

AUZEF telafi sınavları ne zaman? AUZEF sınav sonuçları; 4 ve 5 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen sınavların ardından 10 Haziran Cuma günü duyuruldu. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri ders notlarını öğrendi. Peki İÜ AUZEF telafi (bütünleme sınavı) tarihleri nedir? İşte AUZEF telafi sınavları tarihleri...

AUZEF TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?

4 ve 5 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen AUZEF final sınav sonuçları açıklandı.

AUZEF sınav sonuçların öğrenmek isteyen kişiler http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak görüntüleyebiliyor.

Öte yandan bu yıl düzenlenecek olan AUZEF mezuniyete üç ders sınavı ise 24 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

AUZEF TELAFİ (BÜTÜNLEME SINAVI TARİHLERİ) NEDİR?

İstanbul Üniversitesi'nin sınav takvimine göre AUZEF bütünleme sınavları 02 - 03 Temmuz 2022'da yapılacak. Mezuniyet üç ders sınavları ise 24 Temmuz 2022'de gerçekleşecek.

PUANLAR NASIL HESAPLANIYOR?

Sınav sonuçları ve puanların nasıl hesaplandığı da merak edilen konulardan biri oldu. Ders puanları hesaplaması yapılırken açık öğretim programlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürmekte. Uzaktan eğitim programlarında ise yanlış cevaplar dikkate alınmamakta.

Ayrıca bir öğrencinin değerlendirmeye dahil olabilmesi için açık öğretim programı öğrencilerinin bitirmeve telafi sınavlarında en az 40 puan, uzaktan öğretim programı öğrencilerinin ise en az 50 puan alma zorunluluğu bulunuyor.



