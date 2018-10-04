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Avaşin-Basyan ve Zap'a operasyon!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 09:10 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında 10 terörist etkisiz hale getirildi.

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