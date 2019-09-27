HABER

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANI HANÇERLİ: 270 KONUT İÇİN İHBAR YAPILDI, 3 BİNA MÜHÜRLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 18:36 | Son Güncelleme

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Silivri depremi ardından ilçede bir cami minaresinin yıkıldığını, bunun dışında yıkılan veya çöken bina bulunmadığını, 270 konut için yapılan ihbarların tek tek değerlendirildiğini sadece 3 binanın mühürlendiğini söyledi.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Silivri depremi ardından ilçede bir cami minaresinin yıkıldığını, bunun dışında yıkılan veya çöken bina bulunmadığını, 270 konut için yapılan ihbarların tek tek değerlendirildiğini sadece 3 binanın mühürlendiğini söyledi.
Hançerli, İstanbul'daki 1999'dan önce yapıların büyük bölümünün deniz kumu kullanılarak yapıldığı için güvenli olmadığını vurgularken, "Zeytinburnu ne kadar tehlikesiyle, Avcılar o kadar tehlikeli. Bağcılar ne kadar riskli ise, Avcılar o kadar riskli" dedi. Belediye Başkanı Hançerli düzenlendiği basın toplantısında, Avcılar’da yıkım, can kaybı olmadığını sadece kaygı ve panik nedeniyle 2 yaralı bulunduğunu söyledi. Hançerli, Silivri açıklarındaki depremin kaygıya neden olduğunu ifade ederken, deprem ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"BU YAPILAR DEPREM OLMASA DA MÜHÜRLENİRDİ"
“99 depremi ardından mevzuat değişikliğine gidildi, kurumlar oluşturuldu. Ancak, bu süre içerisinde çok yol almadığımızı görüyorum. Bu gerçeği kabul edelim ama yarınımızı kuralım. Deprem sonrası mühürlediğimiz bina sayısı sadece 3. Yaklaşık 270 ihbar aldık. Aynı binadan tekrarlı gelen ihbarlar da var. Bu binalar deprem nedeniyle hasar görmemiş binalar. Bu binalar yanlış yapı ve yapıldıktan sonra yapıya iyi bakılmaması, rutubetin önlenmemesi gibi nedenlerle özellikle bodrumlarda korozyon ve beton dökülmeleri görülmüş. Deprem olmasa bu binalar incelense yine mühürlenecekti. Zeytinburnu ne kadar tehlikesiyle, Avcılar o kadar tehlikeli. Bağcılar ne kadar riskli ise, Avcılar o kadar riskli. Çünkü İstanbul’daki inşaatlarda deniz kumu kullanılmış. Bunun önemli kısmı yıkanmamış. Bunu herkes biliyor. Eski, sağlam yapılmamış binaların, bilime uygun olmayan binaların gözden geçirilerek yenilenmesi şart. Sorunlarımız var biliyoruz. İBB Başkanı ile görüşme halindeyiz. AFAD ve Bakanlıkla işbirliği yapacağız."

ÇADIR KURULACAK MI?
Belediye Başkanı Turan Hançerli, çeşitli kesimlerden Avcılar’da çadırlar kurulmasına yönelik istekler geldiğini hatırlatırken, “İlgili kurumlar, AFAD da böyle bir talebin uygun olmadığını belirtiyor. Avcılar’a çadır kurulmayacak" dedi.
Başkan Hançerli, Avcılar Belediyesi ekiplerinin depremin ardından tahliyesi yapmak üzere mühürlediği 12 binada yapılan ikinci inceleme ardından 3’ünün dışında mühürlerinin kaldırıldığını açıkladı. Başkan Turan Hançerli, “270 inceleme başvurusundan 200 kadarı tamamlandı. Mühürlenen ve tahliye edilmesi istenen bina sadece 3. Avcılar’da yurttaşlar konutlarını yenilemek istiyor. 1999 depreminden sonra alelacele alınan kararla otomatik katlar düşürülmüş. Burada konutların yenilenmesine engel olan bu kararın değiştirilmesi için çalışma sürdürülüyor. Avcılar halkı bu nedenle mağdur. Avcılar halkı binalarını yenilemek istiyor. En önemli sorun yıkılan binanın yerine aynısının yapılamaması. “ diye konuştu.
Başkan Turan Hançerli, minaresi yıkılan mühürlenen Hacı Ahmet Tükenmez Camii’nin 1980’de yapıldığını, 5-6 yıldan bu yana yenilenmesine yönelik çalışma bulunduğunu kaydederken, “Bu caminin yenilenmesi lazım" dedi.

Görüntü Dökümü:
------------
Belediye Başkanı Hançerli'nin basın toplantısından bölümler

PARTNER Tescilli güzel sosyal medyayı salladı Tescilli güzel sosyal medyayı salladı
Donanmanın incileri İstanbul limanlarındaDonanmanın incileri İstanbul limanlarında
'Oğlumun can güvenliğinden endişe ediyorum''Oğlumun can güvenliğinden endişe ediyorum'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uzman isimden depremde telefon kullanımı uyarısı

Uzman isimden depremde telefon kullanımı uyarısı

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: İçim sıkılıyor

İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: İçim sıkılıyor

'İbrahim Tatlıses ile her karşı karşıya geldiğimde ağlıyorum'

'İbrahim Tatlıses ile her karşı karşıya geldiğimde ağlıyorum'

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan deprem açıklaması

5,8'lik depremin ardından son durum!

İstanbul'daki depremin ardından Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'den açıklama

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'den deprem açıklaması

Pendik'te deprem nedeniyle çatlaklar oluşan bina tahliye edildi

Pendik'te bir bina tahliye edildi

Son dakika: Bir deprem de Ege Denizi'nde!

Bir deprem de Ege Denizi'nde!

Son dakika: İBB Başkanı İmamoğlu'nun toplantıya davet edilmediği iddiası olay olmuştu! Valilik'ten açıklama

İmamoğlu'nun toplantıya davet edilmediği iddiası olay olmuştu! Valilik'ten açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.