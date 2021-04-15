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  4. Avcılar'da bir binada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Avcılar'da bir binada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

15.04.2021 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'daki 4 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın çıkan evde ve yan binadaki bazı evlerde hasar oluştu.

Avcılar'da bir binada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Tahtakale Mahallesi Bereket Sokak'taki binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binadaki vatandaşları tahliye eden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

YANGIN ÇIKAN EVDE VE YAN BİNADAKİ EVLERDE HASAR VAR

Bu arada, yangına müdahale eden ev sakinlerinden bir kadın bacaklarından yaralandı. Yangın çıkan evde ve yan binadaki bazı evlerde hasar oluşurken evi yanan vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın İstanbul Avcılar
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