Avcılar'da bir binada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Tahtakale Mahallesi Bereket Sokak'taki binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binadaki vatandaşları tahliye eden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

YANGIN ÇIKAN EVDE VE YAN BİNADAKİ EVLERDE HASAR VAR

Bu arada, yangına müdahale eden ev sakinlerinden bir kadın bacaklarından yaralandı. Yangın çıkan evde ve yan binadaki bazı evlerde hasar oluşurken evi yanan vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

(AA)

