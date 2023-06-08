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  4. Avcılar'da bir kadın araçtan yola atıldı! O anlar kamerada

Avcılar'da bir kadın araçtan yola atıldı! O anlar kamerada

08.06.2023 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da seyir halindeki hafif ticari araç bir sokağa girdiği sırada kapısı açılarak içerisinden bir kadın yola atıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Avcılar'da bir kadın araçtan yola atıldı! O anlar kamerada

Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde önceki gün bir sokağa giren hafif ticari araç bir anda durdu. Aracın arka kapısı açılarak içinden bir kadın yola atıldı. Birkaç saniye sonra araç yoluna devam etti. Olayı gören mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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SAĞLIK DURUMU İYİ

Ekipler tarafından hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Daha sonra emniyete götürülen kadının üstünden kimlik çıkmadı.

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Yaralı kadın kimseden şikâyetçi olmazken, yola atıldığı anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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