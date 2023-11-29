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Avcılar'da büyük gürültü! İstinat duvarı çöktü

29.11.2023 22:40 | Son Güncelleme:
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Avcılar'da iki bina arasındaki istinat duvarı gürültü ile çöktü. Yıkılan istinat duvarının olduğu alan ekipler tarafından şerit çekilerek kapatılırken, incelemeler sürüyor.

Avcılar'da büyük gürültü! İstinat duvarı çöktü

Denizköşkler Mahallesi'ndeki Üner Sokak'ta iki bina arasındaki beton duvar, kuvvetli yağışın ardından saat 21.00 sıralarında gürültü ile çöktü. Duvar 6 katlı binanın en alt katındaki boşluğa yıkılırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yıkılan istinat duvarının olduğu alan ekipler tarafından şerit çekilerek kapatılırken, incelemeler devam ediyor.

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Duvarın çökmesiyle sokağa fırlayan Gökhan Enis, "Deprem gibi bir ses duyduk. Odadaydık hemen dışarı çıktık. Daha önce esnemişti. Belediyeye başvurmuştuk. Gelip bakmışlardı. Ancak, herhangi bir işlem yapmadılar. Çok şükür herhangi bir yaralanma veya can kaybı yok" dedi.


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Avcılar istinat duvarı
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