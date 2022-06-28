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  4. Avcılar'da dehşete düşüren olay! Sahilde yürüyenler fark etti

Avcılar'da dehşete düşüren olay! Sahilde yürüyenler fark etti

28.06.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar sahilinde kan donduran bir olay meydana geldi. Sahilde yürüyenler kayalıkların önünde bir kadının cansız bedeni olduğunu fark etti. Ekiplere haber verilmesinin ardından cesedin 25 yaşındaki Ebru Yaşar'a ait olduğu belirlendi. Ceset incelemelerin ardından morga götürüldü.

Avcılar'da dehşete düşüren olay! Sahilde yürüyenler fark etti

Dehşete düşüren olay bugün öğle saatlerinde Denizköşler Mahallesi’ndeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Denizköşk Davet Salonu’nun arkasındaki sahilde meydana geldi. Sahilde yürüyenler kayalıkların önünde ceset görünce güvenlik görevlilerini haber verdi.

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25 YAŞINDAYDI

Görevliler de polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler yaptığı incelemede cesedin 25 yaşındaki Ebru Yaşar'a ait olduğu belirledi.

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Olay yeri incelemesinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar
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