Avcılar'da dehşete düşüren olay! Sahilde yürüyenler fark etti

Dehşete düşüren olay bugün öğle saatlerinde Denizköşler Mahallesi’ndeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Denizköşk Davet Salonu’nun arkasındaki sahilde meydana geldi. Sahilde yürüyenler kayalıkların önünde ceset görünce güvenlik görevlilerini haber verdi.

25 YAŞINDAYDI

Görevliler de polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler yaptığı incelemede cesedin 25 yaşındaki Ebru Yaşar'a ait olduğu belirledi.

Olay yeri incelemesinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor. (DHA)



