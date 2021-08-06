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  4. Avcılar'da facianın eşiğinden dönüldü! 15'inci kattan kafeye mermer düştü

Avcılar'da facianın eşiğinden dönüldü! 15'inci kattan kafeye mermer düştü

06.08.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar’da 15 katlı bir sitenin en üst katındaki balkondan kopan mermer parçası bahçe katındaki kafenin tentesinin üzerine düştü. O sırada kafede oturan çocuklu aileler olaydan kıl payı kurtulurken yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Tahtakale Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi.

MERMER PARÇASI DÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde 15 katlı sitenin en üst katındaki balkondan kopan bir mermer parçası giriş katta bulunan kafenin tentesine düştü. O sırada kafede bulunan çocuklu aileler ise faciadan kıl payı kurtuldu. Yaşanan olay üzerine kafe işletmecisinin polise giderek şikayette bulunduğu öğrenildi.

KORKU DOLU ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Mermerin düşme anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kafede çocuklu ailelerin oturması ve bir anda mermerin düşmesiyle insanların çocuklarını alarak kaçışması yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Avcılar
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