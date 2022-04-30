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  4. Avcılar'da kırmızı ışıkta geçen otomobil yayalara çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Avcılar'da kırmızı ışıkta geçen otomobil yayalara çarptı: 1 ölü 1 yaralı

30.04.2022 02:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Avcılar'da yaya geçidinden yolun karşısına geçen 2 kadına, kırmızı ışıkta durmayan ve süratle gelen bir otomobil çarptı. Yolun kenarına savrulan kadınlardan biri olay yerinde yaşamını yitirirken, diğeri yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaza yapan araçta bulunan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Feci kaza dün akşam saat 23.00 sıralarında Avcılar Firüzköy Bulvarı-Esenyurt istikameti Avcılar Firüzköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek için yaya geçidine gelen 2 kadın, kendilerine yeşil ışık yandığı sırada karşıdan karşıya geçmek için yola çıktı.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ FAİCAYA SEBEP OLDU

O sırada, araçlara kırmızı ışık yanmasına rağmen süratle gelen 34 BIG 788 plakalı otomobil, kadınlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 kadın yola savruldu.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede Şura K. isimli kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Henüz kimliği öğrenilemeyen diğer kadın ise yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Polis, kazadan dolayı güvenlik şeridi çekerek trafik akışını tek şeritten sağladı.

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3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Öte yandan polis, otomobilde bulunan 3 şüpheliyi olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

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GÖRGÜ ŞAHİDİ KAZAYI ANLATTI

Kazanın görgü şahidi Cihan Büke, “Ben şirkete geldikten yaklaşık 1 dakika sonra arkamdan bir ses geldi. 2 genç kızımıza ilerideki beyaz araç çarptı. İçinde 3 şahıs vardı. Taksici vardı görgü şahidi. Polis zaten anında müdahale etti. Aracı aldı onlardan. Taksici, kaza yapan aracın kırmızı ışıkta geçtiğini söyledi. Olay yerine hanımefendinin biri vefat etmişti. Diğerini ise yolun kenarına fırlattı. Bayram üstü çok kötü bir görüntüydü” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Avcılar
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