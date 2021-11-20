Avcılar'da 'makas' kazası! Metal yığınına döndüler

Kaza, saat 21.30 sıralarında Avcılar D-100 yan yolda meydana geldi.

MAKAS ATARAK İLERLERKEN ÇARPIŞTILAR

Cihangir Mahallesi'nden geçen yolda Küçükçekmece yönündeki kazada iddiaya göre Kadir K.'nin kullandığı otomobil ile Mert Ö. kontrolündeki otomobil 'Makas atarak' ilerlerken birbirlerine çarptı. Şiddetli çarpışmanın etkisi ile savrulan iki otomobil D-100 kenarındaki iki aydınlatma direğine ayrı ayrı çaptı.

BİR SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

İki aracın metal yığınına döndüğü kazada bir sürücü ağır yaralandı, diğer sürücü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Araçta sıkışan sürücü Kadir K., çevredekilerin ve sevk edilen itfaiye erlerinin çabası ile otomobilden çıkarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ DUYDUK"

Trafikte ilerledikleri sırada yanlarından hızla geçen otomobilin diğer otomobile çarptıklarını belirten Meral Çelik, "Büyük bir gürültü duyduk. İki otomobil de savruldu. Bir sürücü sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarıldı" dedi. (DHA)





