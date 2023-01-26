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  4. Avcılar'da metrobüs arızalandı! Duraklarda yoğunluk yaşandı

Avcılar'da metrobüs arızalandı! Duraklarda yoğunluk yaşandı

26.01.2023 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da bir metrobüsün arızalanması nedeniyle metrobüs hattında yoğunluk meydana geldi. Diğer metrobüsler, yaşanan arıza nedeniyle durağa yanaşmakta zorluk çekti. Arızalı metrobüsten inen yolcuların birçoğu yürüdü.

Avcılar'da metrobüs arızalandı! Duraklarda yoğunluk yaşandı

Beylikdüzü yönüne giden bir metrobüs saat 20.30 sıralarında Şükrübey Durağı yakınlarında arızalandı. Arıza nedeniyle metrobüs hattında trafik yoğunluğu oluştu. Metrobüsten inen yolcular, Avcılar Merkez Üniversite Kampusü Durağı'na kadar yürüdü.

DURAKLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Yolcusunu bırakacak metrobüsler, arızalı araç nedeniyle durağa yanaşmakta güçlük çekti. Metrobüslerin yoldaki arızalı araç nedeniyle yavaş hareket etmesi, duraklarda yoğunluk oluşturdu. Arızalı metrobüsün kaldırılmasının ardından metrobüs hattındaki yoğunluk normale döndü. (DHA)

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