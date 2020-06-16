Avcılar'da yabancı uyrukluların kavgası sokağı savaş alanına çevirdi

Olay gece saat 03.30 sıralarında Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan gece kulübü çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çoğunluğu yabancı uyruklu kalabalık grup eğlenmek için kulübe gitti. Kulüp çıkışı grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kulüp otoparkında başlayan kavga caddeye taştı. Taraflar birbirilerine sandalye ve sopalarla saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafları ayırmakta güçlük çekince havaya ateş açtı. Güçlükle ayrılan gruptakilerden bazıları ise hafif şekilde yaralandı. Karakola götürülen gruptakilerin birbirinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. Kavga anları ve polisin havaya açtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI"

Görgü tanıklarından Sadık Tercan, "Gece kulübünden çıkan Nijeryalı bir grup kavgaya başladı. Yaklaşık 15-20 kişi vardı. Kavga sebebini anlayamadım, dillerini anlayamıyorduk. Yerlerde kan izleri var. Baya büyük bir kavgaydı. Polisler geldi onları engellemeye çalıştılar hatta havaya ateş açtılar, 4-5 el. Zor ayırdılar" diye konuştu.

(DHA)

