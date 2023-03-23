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Avcılar sahilinde cips yüzünden cinayet! Otomobil ile ezilerek öldürüldü

23.03.2023 00:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Avcular Sahili'nde feci bir olay yaşandı. Sahilde cips konusunda çıkan tartışmada, 3 kişi otomobil ile bir genci ezerek ölümüne neden oldu. MOBEDE kameralarını inceleyen polis ekipleri, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

Avcılar sahilinde cips yüzünden cinayet! Otomobil ile ezilerek öldürüldü

Avcılar'daki olay, Ambarlı Mahallesi'ndeki balıkçı barınakları mevkiinde önceki gece meydana geldi. İddiaya göre; İsrafil Ozan Alkaşi ile cips istediği otomobildeki A.A., F.A. ve N.S. arasında cips konusunda tartışma çıktı.

OLAYIN ARDINDAN KAÇTILAR

Tartışmada A. A. yönetimindeki otomobille İsrafil Ozan Alkaşi'yi ezerek hızla uzaklaştı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, MOBESE kamera kayıtları ve görgü tanıklarından elde ettiği bilgiler doğrultusunda, önce aracın plakasını ardından sürücü ve diğer koltuklarda oturanları tespit etti.

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Şüpheliler, ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil Alkaşi'yi ezerken görüldü. Soruşturmanın devam ettiği açıklandı.(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Avcılar

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