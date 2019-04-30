İSTANBUL (AA) - İlim Yayma Cemiyeti Avcılar Şubesi'nce "İlmihal Yarışması" gerçekleştirildi.

Yarışmanın Avcılar Okyanus Koleji'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan İlim Yayma Cemiyeti Avcılar Şube Başkanı Abdullah Zerrar Cengiz, insan sevgisinden yoksun yetişen nesillerin ciddi başarılar elde edebileceklerini ancak Allah ve Peygamber ile tanışmayan bu nesillerin ürettikleri bilim ve teknoloji ürünlerinin dün Hiroşima’da, bugün Suriye ve Afganistan’da insanlara hayır yerine felaket getirmesine vesile olabileceğini söyledi.

Avcılar ilçesinde küçük ancak samimi işler yapma gayretiyle yola çıktıklarını dile getiren Cengiz, "Babalar ve Oğulları Sabah Namazında Buluşuyor" teması ile her ay ilçedeki farklı bir camide gençlerle sabah namazı programı düzenlediklerini, "İftara Misafirim Var" temasıyla Türk ve misafir öğrencilerin aile sıcaklığını yaşayabileceği ev ortamında iftar yapmalarını sağlamaya çalıştıklarını anlattı.

Törende, yarışmanın birincileri olan Borusan Ortaokulu öğrencisi Selma Nur Tosunoğlu, Avcılar Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran’dan, Şehit Tahsin Gerekli İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Omar Yaser ise ödülünü İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Altunöz’den aldı.