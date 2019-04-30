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Avcılar'da "İlmihal Yarışması" düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 22:44 | Son Güncelleme

Avcılar'da "İlmihal Yarışması" düzenlendi

İSTANBUL (AA) - İlim Yayma Cemiyeti Avcılar Şubesi'nce "İlmihal Yarışması" gerçekleştirildi.

Yarışmanın Avcılar Okyanus Koleji'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan İlim Yayma Cemiyeti Avcılar Şube Başkanı Abdullah Zerrar Cengiz, insan sevgisinden yoksun yetişen nesillerin ciddi başarılar elde edebileceklerini ancak Allah ve Peygamber ile tanışmayan bu nesillerin ürettikleri bilim ve teknoloji ürünlerinin dün Hiroşima’da, bugün Suriye ve Afganistan’da insanlara hayır yerine felaket getirmesine vesile olabileceğini söyledi.

Avcılar ilçesinde küçük ancak samimi işler yapma gayretiyle yola çıktıklarını dile getiren Cengiz, "Babalar ve Oğulları Sabah Namazında Buluşuyor" teması ile her ay ilçedeki farklı bir camide gençlerle sabah namazı programı düzenlediklerini, "İftara Misafirim Var" temasıyla Türk ve misafir öğrencilerin aile sıcaklığını yaşayabileceği ev ortamında iftar yapmalarını sağlamaya çalıştıklarını anlattı.

Törende, yarışmanın birincileri olan Borusan Ortaokulu öğrencisi Selma Nur Tosunoğlu, Avcılar Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran’dan, Şehit Tahsin Gerekli İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Omar Yaser ise ödülünü İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Altunöz’den aldı.

Ödül törenine, İlim Yayma Cemiyeti Teşkilatlanma Başkan Yardımcısı Yavuz Baysan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

- Yarışma

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Seyfettin Yazıcı’nın İslam İlmihali kitabı üzerinden iki aşamalı yapılan yarışmaya, imam hatip ve ortaokullardan yaklaşık 2 bin öğrenci katıldı.

İlk sınavı başarı ile geçen 420 öğrencinin final sınavına girebildiği yarışmada, başarılı olan 30 erkek ve 30 kız öğrenciye laptop, tablet, akıllı saat ve kırtasiye hediye çeki gibi farklı hediyeler verildi.

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Avcılar İlim Yayma Cemiyeti yarışma

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